Известного блогера Борзыкина обвинили в публикации заказных материалов против руководства "Спартака"

Известного футбольного блогера Михаила Борзыкина обвинили в публикации целого ряда заказных материалов, направленных против руководства "Спартака". Сливы его переписки с неизвестным собеседником публикует телеграм-канал "Открытая книга".

В частности, Борзыкину присылался список тем, которые он должен был осветить в своих соцсетях и каналах. В числе таковых была покупка бельгийского защитника Кофрие или же обсуждение деятельности руководителей клуба — Леонида Федуна и входившей в совет директоров его супруги Заремы Салиховой. После публикации постов он регулярно отчитывался о них, присылая соответствующие ссылки. При этом за публикации получал деньги не только он, но и несколько дружественных телеграм-каналов и их авторов.

При этом автор телеграм-канала "У Кузьмича", который также фигурировал в сливах, назвал подобные обвинения бредом и не поверил в то, что для подобных переписок Борзыкин будет использовать почту. Отреагировал на обвинения и сам Борзыкин.

"Оказывается, мне платили деньги за дискредитацию "Спартака". Мда. Тупые дети", — написал журналист в своём телеграм-канале.