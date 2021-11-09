Известного блогера Борзыкина обвинили в публикации заказных материалов против руководства "Спартака"
Ранее стало известно, что владелец клуба Леонид Федун подал в суд на журналиста.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Известного футбольного блогера Михаила Борзыкина обвинили в публикации целого ряда заказных материалов, направленных против руководства "Спартака". Сливы его переписки с неизвестным собеседником публикует телеграм-канал "Открытая книга".
В частности, Борзыкину присылался список тем, которые он должен был осветить в своих соцсетях и каналах. В числе таковых была покупка бельгийского защитника Кофрие или же обсуждение деятельности руководителей клуба — Леонида Федуна и входившей в совет директоров его супруги Заремы Салиховой. После публикации постов он регулярно отчитывался о них, присылая соответствующие ссылки. При этом за публикации получал деньги не только он, но и несколько дружественных телеграм-каналов и их авторов.
При этом автор телеграм-канала "У Кузьмича", который также фигурировал в сливах, назвал подобные обвинения бредом и не поверил в то, что для подобных переписок Борзыкин будет использовать почту. Отреагировал на обвинения и сам Борзыкин.
"Оказывается, мне платили деньги за дискредитацию "Спартака". Мда. Тупые дети", — написал журналист в своём телеграм-канале.
Добавим, что параллельно с этой историей набирает обороты иная, связанная с блогером. Ранее в СМИ появилась информация, что в суд на него подал владелец "Спартака" Леонид Федун.
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