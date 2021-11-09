Российский арбитр Карасёв отработает на матче Румыния — Исландия
Встреча состоится в Бухаресте в ближайший четверг, 11 ноября.
Фото © ТАСС/Олег Бухарев
Российский арбитр Сергей Карасёв станет главным судьёй матча Румыния — Исландия в рамках отбора ЧМ-2022, сообщает сайт УЕФА.
Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а четвёртым арбитром назначен Кирилл Левников. На VAR будут работать Виталий Мешков и его ассистент Сергей Иванов. Добавим, что встреча состоится в Бухаресте 11 ноября.
Ранее Лайф сообщал, что польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански обслужит матч отборочного цикла ЧМ-2022 Россия — Кипр в Санкт-Петербурге.
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