Российский арбитр Карасёв отработает на матче Румыния — Исландия

Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а четвёртым арбитром назначен Кирилл Левников. На VAR будут работать Виталий Мешков и его ассистент Сергей Иванов. Добавим, что встреча состоится в Бухаресте 11 ноября.