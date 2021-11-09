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Российский арбитр Карасёв отработает на матче Румыния — Исландия

Встреча состоится в Бухаресте в ближайший четверг, 11 ноября.

9 ноября, 10:06
<p>Фото © ТАСС/Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС/Олег Бухарев

Российский арбитр Сергей Карасёв станет главным судьёй матча Румыния — Исландия в рамках отбора ЧМ-2022, сообщает сайт УЕФА.

Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а четвёртым арбитром назначен Кирилл Левников. На VAR будут работать Виталий Мешков и его ассистент Сергей Иванов. Добавим, что встреча состоится в Бухаресте 11 ноября.

Бригада арбитров из Польши обслужит матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр

Бригада арбитров из Польши обслужит матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр

Ранее Лайф сообщал, что польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански обслужит матч отборочного цикла ЧМ-2022 Россия — Кипр в Санкт-Петербурге.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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