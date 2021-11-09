"Мне близок этот образ": Фигуристка Щербакова рассказала, как Тутберидзе помогла ей перевоплотиться на льду
В минувшие выходные она одержала первую победу в сезоне, выиграв этап Гран-при в Италии.
Фото © Instagram / anna__shcherbakova_
Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что тренер Этери Тутберидзе собственным примером помогла ей в работе над образом Маргариты из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Об этом она заявила в интервью ТАСС.
В олимпийском сезоне Щербакова выступает в произвольной программе под саундтрек Игоря Корнелюка из сериала "Мастер и Маргарита". Из лирической героини 17-летняя фигуристка в середине выступления перевоплощается в роковую красавицу на балу у Воланда.
"Этери Георгиевна сама показывала своим взглядом, как надо перевоплотиться. И я старалась максимально это уловить, и от себя, как я это чувствую, показать. Поэтому мне это всё нравится, мне это интересно, мне в целом близок её образ", — отметила Щербакова.
В минувшие выходные спортсменка одержала первую победу в сезоне, выиграв этап Гран-при в Италии. В произвольной программе Щербакова впервые за долгое время чисто исполнила четверной прыжок.
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