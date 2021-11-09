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ЦСКА может во время зимнего перерыва приобрести одного или двух "качественных" футболистов

После 14 туров армейский клуб занимает пятое место в таблице чемпионата России.

9 ноября, 08:37
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Столичный ЦСКА собирается во время зимнего перерыва в чемпионате России приобрести одного или двух "качественных" футболистов. Об этом в эфире программы "Коммент.Шоу" на YouTube сообщил журналист Нобель Арустамян.

"По моей информации, ЦСКА зимой купит одного-двух качественных футболистов. Когда я смотрю на состав ЦСКА в атаке, мне реально страшно", — заявил Арустамян.

Перерыв в чемпионате России начнётся 14 декабря — после завершения 18-го тура. Возобновить первенство планируется в конце февраля 2022 года.

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После 14 туров ЦСКА занимает пятое место в таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Его опережают петербургский "Зенит" (30 баллов), "Сочи" (27), столичные "Динамо" (26) и "Локомотив" (25).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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