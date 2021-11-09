ЦСКА может во время зимнего перерыва приобрести одного или двух "качественных" футболистов

Столичный ЦСКА собирается во время зимнего перерыва в чемпионате России приобрести одного или двух "качественных" футболистов. Об этом в эфире программы "Коммент.Шоу" на YouTube сообщил журналист Нобель Арустамян.

"По моей информации, ЦСКА зимой купит одного-двух качественных футболистов. Когда я смотрю на состав ЦСКА в атаке, мне реально страшно", — заявил Арустамян.

Перерыв в чемпионате России начнётся 14 декабря — после завершения 18-го тура. Возобновить первенство планируется в конце февраля 2022 года.