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"Зенит" предложил 6,5 миллиона евро за новичка сборной Аргентины по футболу

Клуб, за который играет полузащитник, хочет выручить на его продаже сумму вдвое большую.

9 ноября, 08:29
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CR90IQvrUKx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">criistian_medina</a></p>

Фото © Instagram / criistian_medina

Петербургский "Зенит" заинтересовался хавбеком аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Кристианом Мединой. Об этом информирует издание El Entrasigente.

Сообщается, что российская команда предложила за 19-летнего футболиста около шести с половиной миллионов евро. "Бока Хуниорс" отклонил это предложение, поскольку хочет выручить на продаже игрока не менее 13 миллионов.

К Медине проявляют интерес и другие клубы из Европы. В ближайшее время "Зенит" собирается сделать "Бока Хуниорс" улучшенное предложение по трансферу полузащитника.

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Перед ноябрьскими матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Медина был впервые вызван в сборную Аргентины. Национальной команде предстоит провести встречи с Уругваем и Бразилией.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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