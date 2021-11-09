"Зенит" предложил 6,5 миллиона евро за новичка сборной Аргентины по футболу
Клуб, за который играет полузащитник, хочет выручить на его продаже сумму вдвое большую.
Фото © Instagram / criistian_medina
Петербургский "Зенит" заинтересовался хавбеком аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Кристианом Мединой. Об этом информирует издание El Entrasigente.
Сообщается, что российская команда предложила за 19-летнего футболиста около шести с половиной миллионов евро. "Бока Хуниорс" отклонил это предложение, поскольку хочет выручить на продаже игрока не менее 13 миллионов.
К Медине проявляют интерес и другие клубы из Европы. В ближайшее время "Зенит" собирается сделать "Бока Хуниорс" улучшенное предложение по трансферу полузащитника.
Перед ноябрьскими матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Медина был впервые вызван в сборную Аргентины. Национальной команде предстоит провести встречи с Уругваем и Бразилией.
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