"Зенит" предложил 6,5 миллиона евро за новичка сборной Аргентины по футболу

Петербургский "Зенит" заинтересовался хавбеком аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Кристианом Мединой. Об этом информирует издание El Entrasigente.

Сообщается, что российская команда предложила за 19-летнего футболиста около шести с половиной миллионов евро. "Бока Хуниорс" отклонил это предложение, поскольку хочет выручить на продаже игрока не менее 13 миллионов.

К Медине проявляют интерес и другие клубы из Европы. В ближайшее время "Зенит" собирается сделать "Бока Хуниорс" улучшенное предложение по трансферу полузащитника.