Косторная отказалась комментировать удаление поста с благодарностями Тутберидзе
Ранее хореограф "Хрустального" Даниил Глейхенгауз заявил, что от спортсменки нужно лишь дополнительное усилие на тренировках.
Фото © Matthew Stockman — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images
Российская фигуристка Алёна Косторная не стала комментировать удаление поста в своих соцсетях, в котором она поблагодарила тренера Этери Тутберидзе и её группу.
"Спасибо за поддержку, [у меня] всё хорошо. Ничего говорить на эту тему я не буду", — заявила Косторная "Спорт-Экспрессу".
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Ранее Лайф сообщал, что Косторная удалила пост с благодарностями в адрес Этери Тутберидзе и тренерского штаба. Произошло это после того, как хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что им не нужны благодарности спортсменки, а от неё хотелось бы видеть больше усердия на тренировках.
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