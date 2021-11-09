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Косторная отказалась комментировать удаление поста с благодарностями Тутберидзе

Ранее хореограф "Хрустального" Даниил Глейхенгауз заявил, что от спортсменки нужно лишь дополнительное усилие на тренировках.

9 ноября, 08:21
<p>Фото © Matthew Stockman — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images</p>

Фото © Matthew Stockman — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Российская фигуристка Алёна Косторная не стала комментировать удаление поста в своих соцсетях, в котором она поблагодарила тренера Этери Тутберидзе и её группу.

"Спасибо за поддержку, [у меня] всё хорошо. Ничего говорить на эту тему я не буду", — заявила Косторная "Спорт-Экспрессу".

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Ранее Лайф сообщал, что Косторная удалила пост с благодарностями в адрес Этери Тутберидзе и тренерского штаба. Произошло это после того, как хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что им не нужны благодарности спортсменки, а от неё хотелось бы видеть больше усердия на тренировках.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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