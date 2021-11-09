Косторная отказалась комментировать удаление поста с благодарностями Тутберидзе

Российская фигуристка Алёна Косторная не стала комментировать удаление поста в своих соцсетях, в котором она поблагодарила тренера Этери Тутберидзе и её группу.

"Спасибо за поддержку, [у меня] всё хорошо. Ничего говорить на эту тему я не буду", — заявила Косторная "Спорт-Экспрессу".