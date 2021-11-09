Бригада арбитров из Польши обслужит матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр

Польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански обслужит матч отборочного цикла ЧМ-2022 Россия — Кипр в Санкт-Петербурге.

Помогать ему будут его соотечественники Давид Голис и Михал Обукович, а резервным арбитром станет Дамиан Силвестжак. За работу системы VAR будут отвечать также представители Польши — Павел Рачковски и Кжиштоф Мырмус.