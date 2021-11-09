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Бригада арбитров из Польши обслужит матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр

Встреча состоится 11 ноября на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге.

9 ноября, 09:27

Фото © ТАСС / РА / Trenka Attila

Польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански обслужит матч отборочного цикла ЧМ-2022 Россия — Кипр в Санкт-Петербурге.

Помогать ему будут его соотечественники Давид Голис и Михал Обукович, а резервным арбитром станет Дамиан Силвестжак. За работу системы VAR будут отвечать также представители Польши — Павел Рачковски и Кжиштоф Мырмус.

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Добавим, что матч Россия — Кипр состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-арена" в четверг, 11 ноября. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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