Бригада арбитров из Польши обслужит матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр
Встреча состоится 11 ноября на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге.
Фото © ТАСС / РА / Trenka Attila
Польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански обслужит матч отборочного цикла ЧМ-2022 Россия — Кипр в Санкт-Петербурге.
Помогать ему будут его соотечественники Давид Голис и Михал Обукович, а резервным арбитром станет Дамиан Силвестжак. За работу системы VAR будут отвечать также представители Польши — Павел Рачковски и Кжиштоф Мырмус.
Добавим, что матч Россия — Кипр состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-арена" в четверг, 11 ноября. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.
Комментариев: 0