Бывший тренер "Спартака" рассказал, куда лучше уйти Миранчуку из "Аталанты"
Ранее стало известно, что целый ряд итальянских клубов заинтересован в услугах российского футболиста.
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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал "Сассуоло" самым правильным выбором для Алексея Миранчука в случае его ухода из "Аталанты". Об этом он рассказал в беседе с "Чемпионатом".
"Я слышал, что зимой он может уйти в аренду в "Торино", "Сассуоло" или "Сампдорию". Думаю, переход в "Сассуоло" — правильный выбор для Миранчука. Если выбирать новый клуб, то мой совет — "Сассуоло", — заявил Каррера.
Добавим, что в нынешнем сезоне Миранчук выходил шесть раз на поле в составе "Аталанты" в чемпионате Италии и дважды в Лиге чемпионов, однако пока не отметился забитыми мячами. В СМИ ранее появилась информация, что он может уже зимой на правах аренды перейти в другой клуб.
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