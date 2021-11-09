Бывший тренер "Спартака" рассказал, куда лучше уйти Миранчуку из "Аталанты"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал "Сассуоло" самым правильным выбором для Алексея Миранчука в случае его ухода из "Аталанты". Об этом он рассказал в беседе с "Чемпионатом".

"Я слышал, что зимой он может уйти в аренду в "Торино", "Сассуоло" или "Сампдорию". Думаю, переход в "Сассуоло" — правильный выбор для Миранчука. Если выбирать новый клуб, то мой совет — "Сассуоло", — заявил Каррера.