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Вернувший футболистов из душа доигрывать матч турецкий арбитр завершил карьеру

Решение он мотивировал тем, что устал слушать обвинения в свой адрес.

9 ноября, 11:59

Фото © ТАСС / ZUMA / Tolga Adanali

Турецкий футбольный арбитр Хализ Озкяхья объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает издание En Son Haber.

На прошлой неделе Озкяхья обслуживал матч 12-го тура чемпионата Турции между "Газиантепспором" и "Касымпашой" (2:0). В этой встрече судья по ошибке досрочно завершил матч, но затем попросил футболистов вернуться на поле.

"Устал выслушивать оскорбления в свой адрес. Могу сказать, что больше не люблю свою работу и не желаю быть частью этого хаоса. Нужно срочно менять всю систему судейства",  заявил Озкяхья.

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В матче "Газиантепспор" — "Касымпаша" судья добавил к основному времени девять минут, но по ошибке дал свисток об окончании встречи на 95-й минуте. Позднее Озкяхья решил возобновить встречу, но многие игроки уже принимали душ, а система видеопомощи арбитрам (VAR) уже была отключена.

На то, чтобы вернуть футболистов на поле и запустить VAR, потребовалось 20 минут. После возобновления встречи счёт на табло не изменился.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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