Вернувший футболистов из душа доигрывать матч турецкий арбитр завершил карьеру

Турецкий футбольный арбитр Хализ Озкяхья объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает издание En Son Haber.

На прошлой неделе Озкяхья обслуживал матч 12-го тура чемпионата Турции между "Газиантепспором" и "Касымпашой" (2:0). В этой встрече судья по ошибке досрочно завершил матч, но затем попросил футболистов вернуться на поле.

"Устал выслушивать оскорбления в свой адрес. Могу сказать, что больше не люблю свою работу и не желаю быть частью этого хаоса. Нужно срочно менять всю систему судейства", — заявил Озкяхья.

В матче "Газиантепспор" — "Касымпаша" судья добавил к основному времени девять минут, но по ошибке дал свисток об окончании встречи на 95-й минуте. Позднее Озкяхья решил возобновить встречу, но многие игроки уже принимали душ, а система видеопомощи арбитрам (VAR) уже была отключена.