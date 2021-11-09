Вернувший футболистов из душа доигрывать матч турецкий арбитр завершил карьеру
Решение он мотивировал тем, что устал слушать обвинения в свой адрес.
Фото © ТАСС / ZUMA / Tolga Adanali
Турецкий футбольный арбитр Хализ Озкяхья объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает издание En Son Haber.
На прошлой неделе Озкяхья обслуживал матч 12-го тура чемпионата Турции между "Газиантепспором" и "Касымпашой" (2:0). В этой встрече судья по ошибке досрочно завершил матч, но затем попросил футболистов вернуться на поле.
"Устал выслушивать оскорбления в свой адрес. Могу сказать, что больше не люблю свою работу и не желаю быть частью этого хаоса. Нужно срочно менять всю систему судейства", — заявил Озкяхья.
В матче "Газиантепспор" — "Касымпаша" судья добавил к основному времени девять минут, но по ошибке дал свисток об окончании встречи на 95-й минуте. Позднее Озкяхья решил возобновить встречу, но многие игроки уже принимали душ, а система видеопомощи арбитрам (VAR) уже была отключена.
На то, чтобы вернуть футболистов на поле и запустить VAR, потребовалось 20 минут. После возобновления встречи счёт на табло не изменился.
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