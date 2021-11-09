Сбивший подполковника СОБРа в Петербурге заявил на допросе, что принял его за бандита
Как стало известно, у погибшего правоохранителя остались супруга и трое детей.
Евгений Захаров. Фото © ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен. области
Сбивший бойца СОБРа в Петербурге мошенник заявил, что спутал его с бандитом. Видео © Telegram / SHOT
Телефонный мошенник, который насмерть сбил сотрудника СОБРа в Санкт-Петербурге, на допросе заявил, что принял его за бандита. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Увидев человека, перегородившего ему дорогу, злоумышленник надавил на педаль газа и наехал, как позже выяснилось, на подполковника полиции Евгения Захарова. У погибшего силовика остались жена и трое детей.
Как сообщал Лайф, Евгения Захарова представят к награде за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.
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