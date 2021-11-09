Сбивший подполковника СОБРа в Петербурге заявил на допросе, что принял его за бандита

Сбивший бойца СОБРа в Петербурге мошенник заявил, что спутал его с бандитом. Видео © Telegram / SHOT

Телефонный мошенник, который насмерть сбил сотрудника СОБРа в Санкт-Петербурге, на допросе заявил, что принял его за бандита. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Увидев человека, перегородившего ему дорогу, злоумышленник надавил на педаль газа и наехал, как позже выяснилось, на подполковника полиции Евгения Захарова. У погибшего силовика остались жена и трое детей.