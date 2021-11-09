В Петербурге телефонный мошенник насмерть сбил сотрудника СОБР

Боец СОБРа погиб при задержании банды телефонных мошенников в Санкт-Петербурге. Спецоперация проходила на Пулковском шоссе утром 9 ноября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ГУМВД РФ.

Один из злоумышленников, пытаясь скрыться на Fiat Ducato, сбил сотрудника Росгвардии, от полученных травм спецназовец погиб на месте. В городе был объявлен план "Перехват". Вскоре беглеца поймали, его личность устанавливается.

"Менее чем через час автомобиль был блокирован полицейскими на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Водитель автомобиля доставлен в полицию", — говорится в сообщении.