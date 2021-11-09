В Петербурге телефонный мошенник насмерть сбил сотрудника СОБР
Силовики накрыли банду злоумышленников и проводили спецоперацию по задержанию, но одному из преступников удалось скрыться на авто.
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Боец СОБРа погиб при задержании банды телефонных мошенников в Санкт-Петербурге. Спецоперация проходила на Пулковском шоссе утром 9 ноября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ГУМВД РФ.
Один из злоумышленников, пытаясь скрыться на Fiat Ducato, сбил сотрудника Росгвардии, от полученных травм спецназовец погиб на месте. В городе был объявлен план "Перехват". Вскоре беглеца поймали, его личность устанавливается.
"Менее чем через час автомобиль был блокирован полицейскими на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Водитель автомобиля доставлен в полицию", — говорится в сообщении.
А ранее Лайф рассказывал, как жители города Михайловска Свердловской области, стоя в очереди у банкомата, спасли пенсионера от телефонных мошенников буквально за секунды до перевода денег. Женщина услышала, что из трубки доносится голос, дающий указания. На том конце провода некто проверял данные платежа, подсказывал, какие кнопки нажимать.
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