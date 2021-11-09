Лавров заявил о попытках внешних сил подорвать диалог России и Казахстана
При этом глава МИД отметил, что уровень двусторонних отношений позволяет оперативно принимать меры по каждому тревожному случаю.
Сергей Лавров. Фото © МИД РФ
Внешние силы пытаются подорвать диалог между Россией и Казахстаном, поэтому в последнее время появились резонансные случи проявления ксенофобии по отношению к русскоязычным гражданам, которые проживают в Казахстане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией", — написал Лавров в статье "Россия и Казахстан: сотрудничество без границ", опубликованной в "Российской газете".
При этом глава министерства отметил, что уровень двусторонних отношений позволяет оперативно принимать меры по каждому тревожному случаю. Для этого страны задействуют не только каналы внешнеполитических ведомств, но и органы правопорядка, юстиции и администрации президентов.
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