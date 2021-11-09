НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лавров заявил о попытках внешних сил подорвать диалог России и Казахстана

При этом глава МИД отметил, что уровень двусторонних отношений позволяет оперативно принимать меры по каждому тревожному случаю.

9 ноября, 06:53
<p>Сергей Лавров. Фото © <a href="https://www.mid.ru/ru/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/4921036" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Сергей Лавров. Фото © МИД РФ

Внешние силы пытаются подорвать диалог между Россией и Казахстаном, поэтому в последнее время появились резонансные случи проявления ксенофобии по отношению к русскоязычным гражданам, которые проживают в Казахстане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией", — написал Лавров в статье "Россия и Казахстан: сотрудничество без границ", опубликованной в "Российской газете".

При этом глава министерства отметил, что уровень двусторонних отношений позволяет оперативно принимать меры по каждому тревожному случаю. Для этого страны задействуют не только каналы внешнеполитических ведомств, но и органы правопорядка, юстиции и администрации президентов.

"Мешает трезво смотреть на мир": Аксёнов счёл патологической русофобией заявление экс-лидера Литвы о распаде России

"Мешает трезво смотреть на мир": Аксёнов счёл патологической русофобией заявление экс-лидера Литвы о распаде России

Ранее в Кремле рассказали о непроходящей моде на русофобию в США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, плохие высказывания о России там считаются признаком большого патриотизма.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1