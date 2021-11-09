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Названы защищающие от коронавируса продукты

Врач посоветовала россиянам включить в свой рацион масло гхи — по 1,5–2 чайные ложки в день.

9 ноября, 06:45

Фото © Pixabay

Животные и нерафинированные растительные жиры обеспечивают противовоспалительную защиту, в частности, они способны противостоять распространению коронавируса, поэтому россиянам особенно важно употреблять продукты с их содержанием в период пандемии. Об этом рассказала доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

"Куриное или перепелиное яйцо на завтрак — хороший источник жирорастворимых витаминов А, Д и Е, столь необходимых для иммунной защиты", объяснила Королёва "Российской газете".

Также она посоветовала включить в свой рацион масло гхи — по 1,5–2 чайные ложки в день. Это топлёное масло, сделанное из коровьего молока, но лишённое лактозы и казеина. Для защиты организма стоит также употреблять необжаренные орехи и семена, причём их нужно предварительно промыть и вымочить в воде. Королёва советует съедать горстку орехов утром за завтраком или в течение дня в качестве перекуса. Разнообразить рацион и сделать питание более полезным также можно с помощью рыбы северных морей, оливкового, арганового, авокадового масел и масла проросшей пшеницы.

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Ранее диетолог предупредила переболевших ковидом об опасности фастфуда. Что касается полезных продуктов, то ненасыщенные жиры содержатся в оливковом масле, орехах и жирных сортах рыбы.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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