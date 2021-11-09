Названы защищающие от коронавируса продукты

Животные и нерафинированные растительные жиры обеспечивают противовоспалительную защиту, в частности, они способны противостоять распространению коронавируса, поэтому россиянам особенно важно употреблять продукты с их содержанием в период пандемии. Об этом рассказала доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

Также она посоветовала включить в свой рацион масло гхи — по 1,5–2 чайные ложки в день. Это топлёное масло, сделанное из коровьего молока, но лишённое лактозы и казеина. Для защиты организма стоит также употреблять необжаренные орехи и семена, причём их нужно предварительно промыть и вымочить в воде. Королёва советует съедать горстку орехов утром за завтраком или в течение дня в качестве перекуса. Разнообразить рацион и сделать питание более полезным также можно с помощью рыбы северных морей, оливкового, арганового, авокадового масел и масла проросшей пшеницы.