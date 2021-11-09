Депутат Госдумы предложил протестировать россиян на антитела к ковиду

Сергей Леонов пояснил, что для этого необязательно проверять всех, достаточно сделать корректную выборку.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Сергей Леонов предложил проверить граждан России на наличие антител к ковиду. Он отметил, что сейчас уровень коллективного иммунитета как россиян в целом, так и по отдельным регионам сложно определить из-за ряда факторов: некоторые граждане купили поддельные сертификаты о вакцинации, а переболевшие, которые не обращались к врачу, не попали в официальную статистику.

"Часть сертификатов о вакцинации у нас поддельные. Уже катастрофические цифры называются, когда говорят о тех, кто не привился, но получил сертификаты. Все эти люди попадают в общую статистику вакцинированных. С другой стороны, есть большое количество людей, которые переболели не в больницах и не сдавали тест на инфекцию", — уточнил Леонов в интервью радио Sputnik.

Понять, каков реальный коллективный иммунитет россиян, поможет тестирование на наличие антител к коронавирусу, считает парламентарий. Он уточнил, что для этого необязательно проверять всех, достаточно сделать корректную выборку.

"Есть определённые научные методы, как можно определить уровень иммунитета в популяции. Для этого надо взять определённое количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование", — поведал Леонов.