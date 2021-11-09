Депутат Госдумы предложил протестировать россиян на антитела к ковиду
Сергей Леонов пояснил, что для этого необязательно проверять всех, достаточно сделать корректную выборку.
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Сергей Леонов предложил проверить граждан России на наличие антител к ковиду. Он отметил, что сейчас уровень коллективного иммунитета как россиян в целом, так и по отдельным регионам сложно определить из-за ряда факторов: некоторые граждане купили поддельные сертификаты о вакцинации, а переболевшие, которые не обращались к врачу, не попали в официальную статистику.
"Часть сертификатов о вакцинации у нас поддельные. Уже катастрофические цифры называются, когда говорят о тех, кто не привился, но получил сертификаты. Все эти люди попадают в общую статистику вакцинированных. С другой стороны, есть большое количество людей, которые переболели не в больницах и не сдавали тест на инфекцию", — уточнил Леонов в интервью радио Sputnik.
Понять, каков реальный коллективный иммунитет россиян, поможет тестирование на наличие антител к коронавирусу, считает парламентарий. Он уточнил, что для этого необязательно проверять всех, достаточно сделать корректную выборку.
"Есть определённые научные методы, как можно определить уровень иммунитета в популяции. Для этого надо взять определённое количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование", — поведал Леонов.
По словам депутата, таким образом удастся выяснить реальный популяционный иммунитет в регионах и понять, где и какие антиковидные меры сработали. Затем на основе полученных данных можно было бы сделать определённые выводы, заключил Леонов.
Ранее иммунолог Николай Крючков поделился лайфхаком, как усилить эффект вакцины от ковида. Также Лайф сообщал, что учёные разработали ПЦР-тест, который может определять штаммы коронавируса.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко