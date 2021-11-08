Чтобы усилить эффект вакцины от коронавируса и повысить количество антител, можно сделать вторую прививку не на 21-й, а на 28-й день после первой. Таким лайфхаком с Ura.ru поделился иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Ничего нет страшного с медицинской точки зрения, если между инъекциями будет не 21, а 28 дней, это даже лучше. Единственное, что срок полноценного иммунитета чуть-чуть отодвигается на неделю. На неделю больше нужно будет беречься, но зато и потенциально цифры по антителам могут быть выше", — объяснил эксперт.

Так, при введении второго компонента препарата позднее иммунитет к ковиду полноценно выработается на шестой-седьмой неделе, а при обычной вакцинации — на пятой-шестой.