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Всё дело в дате второй прививки: Иммунолог поделился лайфхаком, как усилить эффект вакцины от ковида

Чего точно не рекомендуют эксперты, так это вводить второй компонент препарата раньше срока, так как иммунная система должна "полноценно запомнить антиген".

8 ноября, 14:28
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Чтобы усилить эффект вакцины от коронавируса и повысить количество антител, можно сделать вторую прививку не на 21-й, а на 28-й день после первой. Таким лайфхаком с Ura.ru поделился иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Ничего нет страшного с медицинской точки зрения, если между инъекциями будет не 21, а 28 дней, это даже лучше. Единственное, что срок полноценного иммунитета чуть-чуть отодвигается на неделю. На неделю больше нужно будет беречься, но зато и потенциально цифры по антителам могут быть выше", — объяснил эксперт.

Так, при введении второго компонента препарата позднее иммунитет к ковиду полноценно выработается на шестой-седьмой неделе, а при обычной вакцинации — на пятой-шестой.

А вот делать вторую прививку раньше срока Крючков не советует, так как иммунная система должна "полноценно запомнить антиген, развить иммунный ответ и только потом бустеризоваться" (усилиться).

Врач рассказал о максимальном интервале между дозами вакцины

Врач рассказал о максимальном интервале между дозами вакцины

А ранее директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для полной защиты от дельта-штамма коронавируса необходимо не менее 300 нейтрализующих единиц антител. Врач-инфекционист Евгений Тимаков призвал не бежать снова делать прививку россиян, у которых этот уровень ниже.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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