Всё дело в дате второй прививки: Иммунолог поделился лайфхаком, как усилить эффект вакцины от ковида
Чего точно не рекомендуют эксперты, так это вводить второй компонент препарата раньше срока, так как иммунная система должна "полноценно запомнить антиген".
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Чтобы усилить эффект вакцины от коронавируса и повысить количество антител, можно сделать вторую прививку не на 21-й, а на 28-й день после первой. Таким лайфхаком с Ura.ru поделился иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Ничего нет страшного с медицинской точки зрения, если между инъекциями будет не 21, а 28 дней, это даже лучше. Единственное, что срок полноценного иммунитета чуть-чуть отодвигается на неделю. На неделю больше нужно будет беречься, но зато и потенциально цифры по антителам могут быть выше", — объяснил эксперт.
Так, при введении второго компонента препарата позднее иммунитет к ковиду полноценно выработается на шестой-седьмой неделе, а при обычной вакцинации — на пятой-шестой.
А вот делать вторую прививку раньше срока Крючков не советует, так как иммунная система должна "полноценно запомнить антиген, развить иммунный ответ и только потом бустеризоваться" (усилиться).
А ранее директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для полной защиты от дельта-штамма коронавируса необходимо не менее 300 нейтрализующих единиц антител. Врач-инфекционист Евгений Тимаков призвал не бежать снова делать прививку россиян, у которых этот уровень ниже.
Комментариев: 0