Подросток, сбивший мать с ребёнком на машине отца, узнал о наезде на людей от полиции
Парень на допросе заявил, что после аварии не заметил никого поблизости и сразу сбежал с другом.
Фото © LIFE
16-летний виновник аварии в Подмосковье, в результате которой пострадали женщина с ребёнком, на допросе признался, что даже не заметил, как кого-то сбил. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам подростка, семейную машину он стал брать после того, как отец по работе задержался за границей. Мать о "покатушках" сына не знала, а сам он тщательно скрывал это. Ездил парень в основном по родному посёлку.
По данным Лайфа, в роковое утро юный водитель позвал с собой друга. Накрутив достаточно кругов по району, подростки уже возвращались обратно, как вдруг автомобиль, двигавшийся впереди, резко затормозил. Парень утверждает, что надавил на тормоза, но в машине сработала система антиблокировки колёс, в результате чего он не сумел остановиться и попытался уйти от столкновения. Машину занесло, и она ударилась о белый BMW, после чего остановилась на пешеходном переходе.
На допросе подросток заявил, что не видел поблизости никаких людей, а после аварии вместе с другом сбежал, бросив машину на месте ДТП. О том, что он совершил наезд на двух человек, парень якобы узнал позже от полицейских.
Напомним, ДТП произошло в посёлке Дрожжино. 16-летний подросток, взяв отцовский Volkswagen Touareg, совершил наезд на 31-летнюю женщину и её 12-летнего сына. Мальчика госпитализировали.
Комментариев: 0