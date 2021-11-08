Подросток, сбивший мать с ребёнком на машине отца, узнал о наезде на людей от полиции

16-летний виновник аварии в Подмосковье, в результате которой пострадали женщина с ребёнком, на допросе признался, что даже не заметил, как кого-то сбил. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам подростка, семейную машину он стал брать после того, как отец по работе задержался за границей. Мать о "покатушках" сына не знала, а сам он тщательно скрывал это. Ездил парень в основном по родному посёлку.

По данным Лайфа, в роковое утро юный водитель позвал с собой друга. Накрутив достаточно кругов по району, подростки уже возвращались обратно, как вдруг автомобиль, двигавшийся впереди, резко затормозил. Парень утверждает, что надавил на тормоза, но в машине сработала система антиблокировки колёс, в результате чего он не сумел остановиться и попытался уйти от столкновения. Машину занесло, и она ударилась о белый BMW, после чего остановилась на пешеходном переходе.