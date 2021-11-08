"Газпром" увеличил суточный транзит в Евросоюз через Украину на 54%

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон указал объём газового транзита "Газпрома" в ЕС через территорию Незалежной: по его словам, он увеличился на 54% — до 88 млн кубометров в сутки.

"Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн кубометров), чем забронировано и оплачивается "Газпромом" (109 млн кубометров)", — написал Макогон на страничке в соцсети Facebook.