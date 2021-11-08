"Газпром" увеличил суточный транзит в Евросоюз через Украину на 54%
В Киеве отметили, что это всё равно меньше забронированных 109 млн кубометров.
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Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон указал объём газового транзита "Газпрома" в ЕС через территорию Незалежной: по его словам, он увеличился на 54% — до 88 млн кубометров в сутки.
"Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн кубометров), чем забронировано и оплачивается "Газпромом" (109 млн кубометров)", — написал Макогон на страничке в соцсети Facebook.
Ранее на Украине рассказали, на сколько снизился транзит газа в Евросоюз. До этого Киев предложил существенную скидку на прокачку топлива через территорию страны в надежде, что не лишится этого источника доходов.
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