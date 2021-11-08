В "Газпроме" заявили, что "Северный поток – 2" готов к запуску
Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
"Северный поток – 2" полностью достроен и готов к запуску. Об этом сообщил в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами замначальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников, передаёт ТАСС.
"Газопровод "Северный поток – 2" завершён и готов к запуску", — заверил топ-менеджер "Газпрома".
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора, но пока такого документа нет. На процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца.
Ранее в Минэкономики ФРГ не смогли назвать сроки запуска "Северного потока – 2". Премьер Баварии на днях призвал сделать это поскорее, а вот немецкие экологи требуют остановить сертификацию газопровода. Deutsche Umwelthilfe считает его угрозой климатической безопасности.
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