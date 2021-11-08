Политолог не нашёл цензурных слов, чтобы ответить Зеленскому на критику Красной армии

Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "неправильном" освобождении Красной армией Киева от нацистов в 1943 году выглядит так, будто он сожалеет о том, что город был спасён. Об этом заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский.

"Всё его высказывание выглядело так, как будто он сожалеет о том, что Киев освободили. Каких-то цензурных слов для этого нет", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Погребинский назвал заявление лидера Незалежной "апробированным фашистским стереотипом". Политолог заявил, что у руля Украины оказался человек, который не в состоянии оценить весь ужас своих слов об освобождении Киева во время Великой Отечественной войны. Он также подчеркнул, что ранее этих взглядов придерживались лишь некоторые жители страны, которые исторически ненавидят Россию, а теперь они транслируются на государственном уровне.