Политолог не нашёл цензурных слов, чтобы ответить Зеленскому на критику Красной армии
Он отметил, что лидер Незалежной просто неспособен оценить весь ужас своих слов об этих событиях.
Фото © Официальный сайт президента Украины
Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "неправильном" освобождении Красной армией Киева от нацистов в 1943 году выглядит так, будто он сожалеет о том, что город был спасён. Об этом заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский.
"Всё его высказывание выглядело так, как будто он сожалеет о том, что Киев освободили. Каких-то цензурных слов для этого нет", — сказал он в беседе с телеканалом "360".
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Погребинский назвал заявление лидера Незалежной "апробированным фашистским стереотипом". Политолог заявил, что у руля Украины оказался человек, который не в состоянии оценить весь ужас своих слов об освобождении Киева во время Великой Отечественной войны. Он также подчеркнул, что ранее этих взглядов придерживались лишь некоторые жители страны, которые исторически ненавидят Россию, а теперь они транслируются на государственном уровне.
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Ранее политолог Богдан Безпалько указал на безразличие Зеленского к памяти деда, назвав президента Украины циничной скотиной. По словам эксперта, у украинского лидера изначально во главе всех ценностей стояли деньги. Поэтому с таким президентом можно не ждать каких-то хороших изменений в стране.
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