Гражданин США, принимавший участие в штурме Капитолия в Вашингтоне и оказавшийся из-за этого за рамками закона, попросил политического убежища в Белоруссии. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".

Как рассказал Эван Ньюман, после событий января 2021 года против него выдвинули обвинения по шести уголовным делам, в том числе и о применении силы к полицейскому, хотя такого, как он сам говорит, не было. Адвокат американца посоветовал ему эмигрировать из США под видом командировки, а ФБР тем временем включило Ньюмана в список самых разыскиваемых преступников.

"Меня обвиняют, я полагаю, по шести делам. Я думаю, что все они являются уголовными преступлениями. Уголовное преступление — это очень серьёзное обвинение. Оно означает, что вы причинили кому-то или чему-то вред. Я не считаю, что я совершил какое-либо преступление. Одно из обвинений было очень обидным: утверждается, что я ударил офицера полиции. Это не имеет никаких оснований", — подчеркнул Эван.

Чтобы добраться до Белоруссии, американец прилетел в Италию, оттуда поездом доехал до Швейцарии, затем на машине через Германию и Польшу — на Украину. В Житомире Ньюман четыре месяца снимал квартиру, пока им не заинтересовалась СБУ. Постоянная слежка вынудила американского беженца отправиться на белорусскую границу сквозь леса и болота.

"Болота, пауки, змеи, кабаны и трясина — всё это было для меня в новинку, конечно", — признаётся американец.