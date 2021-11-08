"Болота, змеи, кабаны": Штурмовавший Капитолий американец рассказал о дороге до Белоруссии ради политубежища
По его словам, последней каплей стала слежка со стороны Службы безопасности Украины, где он жил четыре месяца.
Скриншот из видео © YouTube / АТН: новости Беларуси и мира
Гражданин США, принимавший участие в штурме Капитолия в Вашингтоне и оказавшийся из-за этого за рамками закона, попросил политического убежища в Белоруссии. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".
Как рассказал Эван Ньюман, после событий января 2021 года против него выдвинули обвинения по шести уголовным делам, в том числе и о применении силы к полицейскому, хотя такого, как он сам говорит, не было. Адвокат американца посоветовал ему эмигрировать из США под видом командировки, а ФБР тем временем включило Ньюмана в список самых разыскиваемых преступников.
"Меня обвиняют, я полагаю, по шести делам. Я думаю, что все они являются уголовными преступлениями. Уголовное преступление — это очень серьёзное обвинение. Оно означает, что вы причинили кому-то или чему-то вред. Я не считаю, что я совершил какое-либо преступление. Одно из обвинений было очень обидным: утверждается, что я ударил офицера полиции. Это не имеет никаких оснований", — подчеркнул Эван.
Чтобы добраться до Белоруссии, американец прилетел в Италию, оттуда поездом доехал до Швейцарии, затем на машине через Германию и Польшу — на Украину. В Житомире Ньюман четыре месяца снимал квартиру, пока им не заинтересовалась СБУ. Постоянная слежка вынудила американского беженца отправиться на белорусскую границу сквозь леса и болота.
"Болота, пауки, змеи, кабаны и трясина — всё это было для меня в новинку, конечно", — признаётся американец.
До того как Эван почувствовал слежку за собой, он не решался попросить об убежище. Однако теперь он считает происходившее с ним политическим преследованием, поэтому надеется на помощь белорусских властей.
Напомним, 6 января сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения.
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