Патологоанатом рассказал, какие органы, кроме лёгких, поражает ковид
По словам специалиста, в начале пандемии коронавирус считали "головной болью" пульмонологов, но это мнение изменилось.
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Коронавирусная инфекция ставит под угрозу не только лёгкие, но и другие органы заражённого человека. Об этом в беседе с Тульской службой новостей рассказал доктор медицинских наук, завкафедрой патологической анатомии МГМУ им. Сеченова и член-корреспондент РАМН Лев Кактурский.
"Сейчас очень расширился список поражения жизненно важных внутренних органов. Среди них в первую очередь — это нервная система, затем сердце. Ну и далее идут печень и почки. И очень настораживает то, что эта инфекция приобретает такой генерализованный характер и кроме лёгких поражает головной мозг, сердце, печень", — отметил специалист.
С течением пандемии врачи выяснили, что подхватившие коронавирус приходят с жалобами на серьёзные проблемы не только к пульмонологам. Патологоанатом также отметил, что расширился список последствий перенесённого ковида. По его словам, инфекция "подстёгивает" и вызывает обострение всевозможных хронических заболеваний. Так, у переболевших ковидом людей с повреждёнными суставами эти боли могут усилиться, а страдающие от гипертонической болезни могут столкнуться с усугублением ситуации. Что касается дельта-штамма, его влияние на внутренние органы пока изучается.
Ранее пульмонолог назвал болезни, в сочетании с ковидом дающие эффект "атомной бомбы". Сергей Бабак также объяснил, что поможет избежать серьёзных проблем со здоровьем.
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