Патологоанатом рассказал, какие органы, кроме лёгких, поражает ковид

Коронавирусная инфекция ставит под угрозу не только лёгкие, но и другие органы заражённого человека. Об этом в беседе с Тульской службой новостей рассказал доктор медицинских наук, завкафедрой патологической анатомии МГМУ им. Сеченова и член-корреспондент РАМН Лев Кактурский.

"Сейчас очень расширился список поражения жизненно важных внутренних органов. Среди них в первую очередь — это нервная система, затем сердце. Ну и далее идут печень и почки. И очень настораживает то, что эта инфекция приобретает такой генерализованный характер и кроме лёгких поражает головной мозг, сердце, печень", — отметил специалист.

С течением пандемии врачи выяснили, что подхватившие коронавирус приходят с жалобами на серьёзные проблемы не только к пульмонологам. Патологоанатом также отметил, что расширился список последствий перенесённого ковида. По его словам, инфекция "подстёгивает" и вызывает обострение всевозможных хронических заболеваний. Так, у переболевших ковидом людей с повреждёнными суставами эти боли могут усилиться, а страдающие от гипертонической болезни могут столкнуться с усугублением ситуации. Что касается дельта-штамма, его влияние на внутренние органы пока изучается.