Госпитализированный с ковидом Серов начал работать из больницы

Директор народного артиста РФ Александра Серова Александр Федорков рассказал Лайфу о том, как певец работает над своими проектами прямо из больницы. Исполнитель находится под присмотром медиков месяц.

"Пока ещё в больнице. Динамика положительная. Мы с ним уже поработали на его студии. Пока, правда, по телефону. Работали над сведением песни, он слушал в телефоне, вносил поправки в баланс. Я ему высылал пересведённый материал, и он отслушивал уже в наушниках", — поделился пиар-директор.

Собеседник Лайфа в очередной раз отметил, что его не покидает ощущение, что "выписка не за горами". Федорков уточнил, что лечение дало положительную динамику и певец идёт на поправку.