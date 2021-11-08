Госпитализированный с ковидом Серов начал работать из больницы
По словам собеседника Лайфа, его не покидает ощущение, что артиста скоро выпишут.
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Директор народного артиста РФ Александра Серова Александр Федорков рассказал Лайфу о том, как певец работает над своими проектами прямо из больницы. Исполнитель находится под присмотром медиков месяц.
"Пока ещё в больнице. Динамика положительная. Мы с ним уже поработали на его студии. Пока, правда, по телефону. Работали над сведением песни, он слушал в телефоне, вносил поправки в баланс. Я ему высылал пересведённый материал, и он отслушивал уже в наушниках", — поделился пиар-директор.
Собеседник Лайфа в очередной раз отметил, что его не покидает ощущение, что "выписка не за горами". Федорков уточнил, что лечение дало положительную динамику и певец идёт на поправку.
Ранее директор Александра Серова рассказал о состоянии попавшего в реанимацию певца. Тогда он поговорил с артистом по телефону и отметил его уверенный голос. Он также добавил, что, несмотря на госпитализацию, Серов в очередной раз оказал музыкальному коллективу финансовую помощь.
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