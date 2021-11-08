НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Автор хитов 90-х рассказала, какое слово предрешило судьбу Пугачёвой и Галкина

По мнению композитора, решающую роль в романе знаменитостей сыграла популярная песня.

8 ноября, 13:25
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/maxgalkinru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maxgalkinru</a></p>

Фото © Instagram / maxgalkinru

Любовная история певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина, которые уже десять лет живут в счастливом браке, началась с хита "Будь или не будь", уверена музыкант и автор хитов 90-х Татьяна Залужная.

"В этой песне Алла и Максим влюбились друг в друга. Это точно. На студии, когда записывали "Будь или не будь", Алла Пугачёва не изменила в песне ни одного слова. В конце она спела "Будь!" — рассказала Залужная в эфире телеканала НТВ.

По мнению композитора, именно это слово предрешило судьбу артистов. Эта песня приобрела особое значение не только для поклонников знаменитостей, но и для самой Примадонны.

"Алла очень ревнивая женщина, её мужчины — это только её мужчины": Ангелина Вовк — о Пугачёвой

"Алла очень ревнивая женщина, её мужчины — это только её мужчины": Ангелина Вовк — о Пугачёвой

Ранее двойняшки Пугачёвой и Галкина не позвали на день рождения детей Киркорова. Для Гарри и Лизы любящие родители закатили роскошную вечеринку в стиле "Звёздных войн".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1