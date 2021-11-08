Автор хитов 90-х рассказала, какое слово предрешило судьбу Пугачёвой и Галкина
По мнению композитора, решающую роль в романе знаменитостей сыграла популярная песня.
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Любовная история певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина, которые уже десять лет живут в счастливом браке, началась с хита "Будь или не будь", уверена музыкант и автор хитов 90-х Татьяна Залужная.
"В этой песне Алла и Максим влюбились друг в друга. Это точно. На студии, когда записывали "Будь или не будь", Алла Пугачёва не изменила в песне ни одного слова. В конце она спела "Будь!" — рассказала Залужная в эфире телеканала НТВ.
По мнению композитора, именно это слово предрешило судьбу артистов. Эта песня приобрела особое значение не только для поклонников знаменитостей, но и для самой Примадонны.
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