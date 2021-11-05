"Алла очень ревнивая женщина, её мужчины — это только её мужчины": Ангелина Вовк — о Пугачёвой

Чем талантливее человек, тем сложнее у него характер, и за невероятный дар гениям привыкли всё прощать. Но иногда стоит дать отпор обидчику или хотя бы придать огласке, чтобы снять розовые очки с почитателей. Так поступила телеведущая и актриса Ангелина Вовк, которая молчала о своём истинном отношении к Пугачёвой 15 лет. 79-летняя артистка рассказала в программе "Судьба человека", как Примадонна легко рушила карьеры коллег, которые были ей неугодны.

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Правда о патологической ревности Аллы Борисовны вскрылась в 2006 году, когда ведущих фестиваля "Песня года" Ангелину Вовк и Евгения Меньшова некрасиво убрали из программы. Накануне съёмок "офицерский состав" концерта собрался дома у Пугачёвой, чтобы ещё раз обговорить все детали и порядок выхода. Алла Борисовна вела себя как обычно, зато на следующий день телеведущих разместили далеко от сцены. Да так, что они даже не услышали, когда пришло их время выступления. Как только Вовк поняла, что случилось, то тут же уехала из концертного зала.

Сделали всё возможное, чтобы нас держать в неведении. Я, конечно, была очень расстроена, и я поняла, что это всё было специально сделано против нас с Женей Меньшовым. И, вы знаете, я поняла, что я не могла больше оставаться в таком унизительном для меня положении. И я повернулась и ушла, уехала с площадки. Через какое-то время уехал Женя Ангелина Вовк

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Артистка призналась, что после этого им никто не позвонил и не извинился — от них просто хотели избавиться. Причём Вовк не питала иллюзий, она понимала, что музыка и исполнители меняются и имеющийся формат — как и ведущие — уже не подходит. Поэтому она была готова к тому, что скоро их сотрудничество с "Песней года" закончится. Но после 18 лет бессменной работы на этом фестивале ведущие ожидали нормального человеческого прощания, а не такого плевка в душу.

Мне было очень обидно и грустно, что со мной так поступили. Да, наступили новые времена, пришли совершенно новые артисты, звучала другая музыка. Мы с Женей уже не вписывались в ту картинку. Но попрощаться с нами нужно было как-то красиво и уважительно Ангелина Вовк

Фото © YouTube / Россия-1

Когда у "Песни года" случился юбилей, Ангелину и Евгения снова пригласили для этого выпуска. Ведущая на этот раз попросила гонорар и поставила одно условие — чтобы эту программу открыли они с Меньшовым. Затем бы они передали микрофон новым ведущим, и те продолжили бы шоу. Этот ход смотрелся бы эффектно и метафорично, но им отказали.

Вовк не верит, что композитор и продюсер Игорь Крутой опустился бы до таких мелочных обид, а вот в упрямство Аллы Борисовны — да. Причём телеведущая всегда относилась к Примадонне с уважением и восхищалась её талантом. И было совершенно нечего делить, кроме мужчин...

Ангелина Вовк и её последний возлюбленный Михаил Куницын. Фото © Instagram / mikhail_kunitsyn_vinyl

Я всегда восхищалась её певческим талантом. Она потрясающая певица, я считаю, номер один в стране. Хотя очень много талантливых, но с Аллой трудно кого-либо сравнить, потому что она талантлива как актриса. Каждая её песня — это маленький спектакль Ангелина Вовк

На личном фронте у "женщины, которая поёт", было всё сложно. Мужчины, находившиеся в компании двух влиятельных и харизматичных артисток, мгновенно терялись. Но Ангелина была всегда очаровательна и невероятно женственна, мужчины Пугачёвой слишком часто испытывали к ней не скрытую симпатию.

Фото © YouTube / Россия-1

Всё началось со второго мужа Аллы Борисовны — режиссёра Александра Стефановича. Ещё в 1965 году он снимался в качестве актёра с Вовк в фильме "Прощай" и тогда влюбился в неё без памяти. Он даже позвал её замуж, но у Ангелины уже был любимый человек. Она заявила: "Вот когда станешь режиссёром, тогда и делай мне предложение!"

Актриса об этой шутке забыла — в отличие от Стефановича. Тот позвонил возлюбленной во время съёмок своего первого фильма и повторил предложение, но его ждал неутешительный ответ. К тому моменту Вовк уже вышла замуж за своего однокурсника по ГИТИСу Геннадия Чертова, с которым по итогу прожила вместе 16 лет. Стефанович женился на Алле Борисовне. Певица, по всей видимости, так и не смогла заставить себя не думать о том, что она "подобрала" своего второго мужа, который оказался не нужен Вовк. Злополучная встреча с Аллой Борисовной произошла спустя несколько лет перед поездкой в Германию на фестиваль "Голоса друзей".

Фото © Instagram / aaaksiiik и alla_orfey

И позже во время съёмок Пугачёва, не желая ютиться с остальными выступающими девушками, перебралась в гримёрку к Ангелине, которой, как ведущей, выделили свою комнату. Но стоило её мужу Александру зайти к дамам, как Алла Борисовна потребовала ответа, кто лучше — она или Вовк. И режиссёр, и ведущая растерялись из-за такого спонтанного вопроса и смутились, а Примадонна уже сделала свои выводы.

Когда мы встретились спустя много лет, он бросился ко мне: "Линочка, дорогая, здравствуй!" Я не знаю, почему Алла тогда так отреагировала, ведь, по сути, ничего обидного не было Ангелина Вовк

Похожая ситуация произошла и с третьим мужем Пугачёвой — продюсером и концертным директором Евгением Болдиным. Но здесь хватило одного лишь взгляда. Вовк спускалась по лестнице в красивом платье и при полном параде, когда Евгений поступил как джентльмен и сделал комплимент ведущей. "Ах, Линочка", — сказал он, и этого хватило, чтобы вызвать ревность у певицы.

Фото © YouTube / Россия-1

Она посмотрела на него и на меня таким недоброжелательным взглядом... Мы все разные, бывают женщины, у которых ревность может вызвать даже взгляд. По всей видимости, Алла просто очень ревнивая женщина. Потому что поводов у неё не было. Её мужчины — это только её мужчины Ангелина Вовк