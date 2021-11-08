Автобус с портретом Достоевского запустят в Петербурге к 200-летию писателя

В юбилей классика русской литературы Фёдора Достоевского в Санкт-Петербурге появится специальный брендированный автобус с портретом писателя, который будет ходить по маршруту № 105. Оформление для него разработали дизайнеры газеты "Петербургский дневник". Они изобразили узнаваемый портрет классика в современном прочтении.

Как пояснил главный редактор издания Кирилл Смирнов, подобная акция проходит совместно с АО "Третий парк" и уже не в первый раз. Ранее в центре города на трамвайном маршруте № 3 многие петербуржцы могли увидеть трамвай с портретом Александра Невского, оформленный к 800-летию князя.