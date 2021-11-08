Валерия Гаркалина сняли с ЭКМО и прооперировали

Народного артиста РФ Валерия Гаркалина, госпитализированного с коронавирусом, сняли с ЭКМО и прооперировали. Как пишет Mash, у актёра возник спонтанный пневмоторакс, между лёгкими и стенкой грудной клетки скопился воздух.