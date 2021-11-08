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Валерия Гаркалина сняли с ЭКМО и прооперировали

У актёра возник спонтанный пневмоторакс, и его подсоединили к аппарату для вывода воздуха из плевральной полости.

8 ноября, 13:09
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Народного артиста РФ Валерия Гаркалина, госпитализированного с коронавирусом, сняли с ЭКМО и прооперировали. Как пишет Mash, у актёра возник спонтанный пневмоторакс, между лёгкими и стенкой грудной клетки скопился воздух.

Гаркалина подсоединили к аппарату для вывода воздуха из плевральной полости.

Пульмонолог сравнил анализы подключённого к ЭКМО Гаркалина с показателями МакSим

Пульмонолог сравнил анализы подключённого к ЭКМО Гаркалина с показателями МакSим

Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября актёра перевели в реанимацию. 9 октября его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у госпитализированного.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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