НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лавров заявил о поддержке главой ЦРУ особого статуса Донбасса

По его словам, о том же ранее заявлял и президент США Джо Байден.

8 ноября, 13:02
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ходе своей поездки в Москву подчеркнул важность выполнения Минских договорённостей, а также соблюдения особого статуса Донбасса. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, помимо Бёрнса об этом ранее заявляли президент США Джо Байден в ходе двусторонней встречи с российским лидером в Швейцарии, а также заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время недавней поездки в Россию.

"На всех этих встречах и президент США, и его подчинённые прямо подтверждали необходимость выполнения Минских договорённостей, включая особый статус Донбасса", — подчеркнул Лавров во время общения с журналистами.

В Кремле раскрыли, о чём Путин говорил по телефону с главой ЦРУ

В Кремле раскрыли, о чём Путин говорил по телефону с главой ЦРУ

Напомним, глава ЦРУ Уильям Бёрнс по поручению американского президента Джо Байдена прибыл с делегацией представителей США в Москву с двухдневным визитом 2 ноября. Бёрнс встретился с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым и с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. В Кремле его визит оценили как положительное продвижение контактов России и США.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1