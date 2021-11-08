Лавров заявил о поддержке главой ЦРУ особого статуса Донбасса
По его словам, о том же ранее заявлял и президент США Джо Байден.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ходе своей поездки в Москву подчеркнул важность выполнения Минских договорённостей, а также соблюдения особого статуса Донбасса. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, помимо Бёрнса об этом ранее заявляли президент США Джо Байден в ходе двусторонней встречи с российским лидером в Швейцарии, а также заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время недавней поездки в Россию.
"На всех этих встречах и президент США, и его подчинённые прямо подтверждали необходимость выполнения Минских договорённостей, включая особый статус Донбасса", — подчеркнул Лавров во время общения с журналистами.
Напомним, глава ЦРУ Уильям Бёрнс по поручению американского президента Джо Байдена прибыл с делегацией представителей США в Москву с двухдневным визитом 2 ноября. Бёрнс встретился с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым и с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. В Кремле его визит оценили как положительное продвижение контактов России и США.
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