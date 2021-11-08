Лавров заявил о поддержке главой ЦРУ особого статуса Донбасса

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ходе своей поездки в Москву подчеркнул важность выполнения Минских договорённостей, а также соблюдения особого статуса Донбасса. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, помимо Бёрнса об этом ранее заявляли президент США Джо Байден в ходе двусторонней встречи с российским лидером в Швейцарии, а также заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время недавней поездки в Россию.