Суд в Москве снова оштрафовал Google и Telegram за отказ удалить запрещённый контент

Таганский районный суд Москвы признал Google и Telegram виновными в административном правонарушении за неудаление запрещённого контента и назначил им наказание в виде штрафа в размере двух и четырёх миллионов рублей соответственно.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы компания Telegram Messenger Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 рублей", — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.