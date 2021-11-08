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Суд в Москве снова оштрафовал Google и Telegram за отказ удалить запрещённый контент

Согласно постановлению, компании должны выплатить два и четыре миллиона соответственно.

8 ноября, 12:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Таганский районный суд Москвы признал Google и Telegram виновными в административном правонарушении за неудаление запрещённого контента и назначил им наказание в виде штрафа в размере двух и четырёх миллионов рублей соответственно.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы компания Telegram Messenger Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 рублей", говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

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Ранее Роскомнадзор сообщил, что Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok оштрафовали в России на 180 миллионов. Санкции на эти ресурсы наложили за отказ удалить запрещённую информацию, в том числе пронаркотический контент.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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