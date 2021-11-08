Сын юмориста Семёна Альтова попал в серьёзное ДТП на Porsche
Он ехал в сторону Петербурга по трассе "Скандинавия", когда потерял управление на мокром асфальте, авто буквально разорвало пополам.
Павел Альтов. Фото © bronkagroup.ru
Сын юмориста Семёна Альтова бизнесмен Павел Альтов попал в серьёзное ДТП на Porsche. Инцидент произошёл утром 8 ноября на трассе "Скандинавия". Как сообщает "Mash на Мойке", 48-летний водитель потерял управление на мокром асфальте и врезался в фонарь. Его машину буквально разорвало пополам, скорую вызывали очевидцы.
Фото: © 78.ru
Сам сатирик сообщил 78.ru, что Павел уже перенёс операцию. Подробностей аварии писатель не знает, но утверждает, что в машине сын в момент ДТП находился один.
"Всё, что нужно, в клинике сделали, состояние стабильное. Руки, ноги, голова работают", — рассказал Семён Альтов.
48-летний Павел Альтов является первым заместителем генерального директора "Бронка групп", а также гендиректором завода "Измерон".
А ранее в серьёзное ДТП на мотоцикле попал бизнесмен Кирилл Сыров — муж солистки группы "Винтаж" Анны Плетнёвой.
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