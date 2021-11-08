Сын юмориста Семёна Альтова попал в серьёзное ДТП на Porsche

Сын юмориста Семёна Альтова бизнесмен Павел Альтов попал в серьёзное ДТП на Porsche. Инцидент произошёл утром 8 ноября на трассе "Скандинавия". Как сообщает "Mash на Мойке", 48-летний водитель потерял управление на мокром асфальте и врезался в фонарь. Его машину буквально разорвало пополам, скорую вызывали очевидцы.

Сам сатирик сообщил 78.ru, что Павел уже перенёс операцию. Подробностей аварии писатель не знает, но утверждает, что в машине сын в момент ДТП находился один.

"Всё, что нужно, в клинике сделали, состояние стабильное. Руки, ноги, голова работают", — рассказал Семён Альтов.