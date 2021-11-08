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"Они наглеют, а мы терпим": Зеленского призвали наказать за слова о "неправильном" освобождении Киева от нацистов

Политолог счёт наглостью высказывание лидера Незалежной и возмутился, что такие заявления ему сходят с рук.

8 ноября, 10:35
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=2573416456242048&set=ecnf.100007211555008" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Зеленский</a></p>

Фото © Facebook / Владимир Зеленский

Доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Черняховский объяснил в беседе с Лайфом, почему президент Украины Владимир Зеленский обвинил СССР в якобы "неправильном" освобождении Киева от нацистов в 1943 году.

"Зеленский — пиарщик, он устраивает шоу. Любой момент, на котором можно его устроить, он это делает. Естественно, исторической реальности это никак не отвечает", — отметил Черняховский.

Политолог призвал не забывать про "пиар-составляющую" лидера Незалежной и подчеркнул, что Зеленский "устраивает подобные спектакли, а мы это терпим и никак его не наказываем".

"Поэтому наша политика, будучи по сути правильной в отношении Украины, всё меньше вызывает уважения. Они наглеют, а мы терпим. На такие вещи должен быть очень жёсткий ответ", — заключил собеседник Лайфа.

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Ранее в Раде объяснили, почему Зеленский обвинил СССР в "неправильном" освобождении Киева от нацистов в 1943 году. Слова Зеленского, в свою очередь, вызвали негодование у ряда украинских политиков.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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