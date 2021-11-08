Совет попечителей МХАТа прекратил работу с театром после смены худрука
Там пояснили, что отношения меценатов с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил Эдуард Бояков, покинувший свой пост 1 ноября.
Показ премьерного спектакля "Пиноккио" во МХАТе имени Горького. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Совет попечителей МХАТа имени Горького прекращает сотрудничество с театром. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на текст обращения председателя Совета, коммерческого директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Игоря Кудряшкина. Он пояснил, что отношения меценатов с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил прежний руководитель — Эдуард Бояков.
"На сегодняшний день нам не известны планы нового генерального директора. Это (а также репутация господина Кехмана) заставило нас принять решение о прекращении сотрудничества", — говорится в обращении Кудряшкина.
Совет попечителей МХАТа был создан в 2020 году и ставил своей задачей в том числе привлечение финансирования на новые постановки и гастроли театра. В прошлом сезоне на эти цели было собрано порядка 150 млн рублей. Эти средства были направлены на проведение гастролей спектакля "Лес" в Петербурге, а также на выпуск спектаклей "Нюрнбергский вальс", "Розовое платье", "Пиноккио", "Лавр" и "У премьер-министра мало друзей".
1 ноября Лайф сообщал, что Эдуард Бояков покинул пост худрука МХАТа имени Горького на фоне скандала с Ольгой Бузовой. По словам режиссёра, написать заявление об уходе ему предложил новый директор театра Владимир Кехман. Бояков поблагодарил всех, кто с ним сотрудничал, и назвал три года на посту худрука театра радостными и содержательными. Бояков пожелал МХАТу успехов и развития и пообещал позже рассказать о своих планах.
Напомним, что в мае 2021 года Минкультуры продлило контракт с Бояковым на пять лет. Должность президента театра осталась за народной артисткой СССР Татьяной Дорониной. При этом в июне она заявила, что написала письмо президенту России Владимиру Путину и попросила уволить Боякова. Доронина тогда назвала худрука непрофессиональным и бездарным и отметила, что из театра выгнали всех актёров, составлявших основу репертуара.
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