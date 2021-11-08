Совет попечителей МХАТа прекратил работу с театром после смены худрука

Совет попечителей МХАТа имени Горького прекращает сотрудничество с театром. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на текст обращения председателя Совета, коммерческого директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Игоря Кудряшкина. Он пояснил, что отношения меценатов с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил прежний руководитель — Эдуард Бояков.

"На сегодняшний день нам не известны планы нового генерального директора. Это (а также репутация господина Кехмана) заставило нас принять решение о прекращении сотрудничества", — говорится в обращении Кудряшкина.

Совет попечителей МХАТа был создан в 2020 году и ставил своей задачей в том числе привлечение финансирования на новые постановки и гастроли театра. В прошлом сезоне на эти цели было собрано порядка 150 млн рублей. Эти средства были направлены на проведение гастролей спектакля "Лес" в Петербурге, а также на выпуск спектаклей "Нюрнбергский вальс", "Розовое платье", "Пиноккио", "Лавр" и "У премьер-министра мало друзей".

1 ноября Лайф сообщал, что Эдуард Бояков покинул пост худрука МХАТа имени Горького на фоне скандала с Ольгой Бузовой. По словам режиссёра, написать заявление об уходе ему предложил новый директор театра Владимир Кехман. Бояков поблагодарил всех, кто с ним сотрудничал, и назвал три года на посту худрука театра радостными и содержательными. Бояков пожелал МХАТу успехов и развития и пообещал позже рассказать о своих планах.