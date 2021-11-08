В Челябинске пенсионер избил 10-летнего мальчика на глазах у его матери

В Челябинске пенсионер избил 10-летнего мальчика. Видео © Telegram / SHOT

В Челябинске пенсионер избил 10-летнего мальчика-соседа, несмотря на крики и просьбы матери школьника остановиться и отпустить её сына. Видео с инцидентом попало на камеру видеонаблюдения в подъезде и было опубликовано в телеграм-канале SHOT.

На кадрах видно, как 62-летний сосед набросился на мальчика сразу же, как тот вышел из-за угла, совсем не ожидая нападения взрослого мужчины. Известно, что школьник серьёзных травм не получил.

Приехавшим на место полицейским пенсионер заявил, что избил ребёнка из-за того, что тот вместе с приятелями на протяжении двух дней стучал в его окно палками, дразнился и звонил в домофон. Мальчик эту версию отрицает и настаивает на том, что так "прикалывались" над мужчиной только его новые друзья, а он якобы просто наблюдал.

В отношении пенсионера было составлено административное дело по статье "Побои", и теперь мужчине грозит либо штраф до 13 тысяч рублей, либо 15 суток ареста, либо обязательные работы. Мужчина подал заявление с требованием привлечь мальчика и его друзей по статье о хулиганстве. Известно, что сосед уже был в конфликте с родителями избитого ребёнка.