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Гинеколог разрешила девушкам ходить в мороз без колготок

По её словам, при выборе одежды нужно ориентироваться на свои собственные ощущения.

8 ноября, 13:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В холодную погоду необходимо утепляться, однако это никак не влияет на женское здоровье, поэтому девушки могут ходить в мороз без колготок, утверждает гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

"С одной стороны, бабушки и мамы всегда правы, есть какая-то народная мудрость в этом. С другой стороны, мы понимаем, что все инфекции, которые развиваются, — это инфекции, передающиеся половым путём. Да, может быть активация какой-то флоры на фоне переохлаждения, но самое главное правило — что человеку должно быть комфортно", объяснила она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Гинеколог подчеркнула, что в этом вопросе нужно ориентироваться на свои ощущения, если человеку тепло — значит, негативных последствий не будет. Милютина также рассказала, что чувство холода зависит не только от того, закалённый человек или нет, но ещё и от генетики, веса, гормонального фона и работы щитовидной железы.

Тренер рассказал, как обезопасить себя от травм и простуды при беге в холодное время

Тренер рассказал, как обезопасить себя от травм и простуды при беге в холодное время

Ранее врач рассказал, как уберечь здоровье при температурных перепадах. Он отметил, что способы повышения общей сопротивляемости детского организма к холоду подходят и взрослым.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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