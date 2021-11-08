Гинеколог разрешила девушкам ходить в мороз без колготок

В холодную погоду необходимо утепляться, однако это никак не влияет на женское здоровье, поэтому девушки могут ходить в мороз без колготок, утверждает гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

"С одной стороны, бабушки и мамы всегда правы, есть какая-то народная мудрость в этом. С другой стороны, мы понимаем, что все инфекции, которые развиваются, — это инфекции, передающиеся половым путём. Да, может быть активация какой-то флоры на фоне переохлаждения, но самое главное правило — что человеку должно быть комфортно", — объяснила она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Гинеколог подчеркнула, что в этом вопросе нужно ориентироваться на свои ощущения, если человеку тепло — значит, негативных последствий не будет. Милютина также рассказала, что чувство холода зависит не только от того, закалённый человек или нет, но ещё и от генетики, веса, гормонального фона и работы щитовидной железы.