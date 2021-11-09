Инфекционист раскрыл опаснейшее проявление постковидного синдрома у детей

Последние всплески заболеваемости ковидом в России показали, что дети, равно как и взрослые, стали чаще заражаться инфекцией и тяжелее переносить болезнь, а неприятные последствия, такие как мультисистемный воспалительный синдром, могут проявиться и спустя недели после выздоровления. Об этом сообщил врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

"Самое грозное последствие недавно перенесённого CoViD-19 у детей — мультисистемный воспалительный синдром (МВС). К счастью, он встречается нечасто. Вероятнее всего, МВС у детей — это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющегося не во время, а через 1–4 недели после перенесённого заболевания", — приводит его слова РИА "Новости".

Как добавил Поздняков, "чаще всего сам ковид у таких детей протекал в лёгкой или даже субклинической форме". По словам специалиста, возможная причина развития синдрома — гипериммунная реакция организма на коронавирус, только, в сравнении со взрослыми пациентами, отсроченная по времени.

Эксперт уточнил, что для МВС характерно быстрое появление лихорадки с температурой выше 38,5, плохо сбиваемой жаропонижающими средствами, и симптомы интоксикации. Помимо этого у более чем половины пациентов появляются различные варианты сыпи. Кроме того, развивается конъюнктивит, происходят изменения на слизистой рта, воспаляется кайма губ (хейлит). Увеличиваются лимфоузлы, начинаются желудочно-кишечные расстройства, нарушается работа сердца, снижается артериальное давление, иногда вплоть до проявления шока.

В целом постковидный синдром, отметил инфекционист, у детей проявляется не так часто, как у взрослых. Как правило, это состояние характеризуется астенической и неврологической симптоматикой — усталостью, нарушениями сна, изменением настроения, тревожностью, утомляемостью.

"Специфического лечения постковидных состояний ни у детей, ни у взрослых не существует. Для детей наиболее актуальным является упорядочивание режима дня с достаточным сном, соблюдение полноценного режима питания, правильного по составу, курсы витаминов. Медикаментозная терапия подключается индивидуально, при наличии показаний для неё", — резюмировал Поздняков.