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В Греции объяснили правила въезда для привитых "Спутником V"

Проблема заключается в том, что местное цифровое приложение не распознаёт QR-код российской вакцины.

9 ноября, 00:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Греция признаёт российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", однако местное цифровое приложение не читает её QR-код, поэтому привитые данным препаратом могут предъявить бумажный сертификат о вакцинации и его примут. Об этом сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.

"Сертификат не распознаётся цифровым приложением, и вакцина присутствует в списке вакцин, признанных Национальным комитетом по вакцинации прошлым летом в туризме. Эти граждане покажут сертификат на бумаге, и он будет принят", — сказал Фемистоклеус на пресс-конференции.

В Австрии назвали условие получения ковид-сертификатов привитыми "Спутником V"

В Австрии назвали условие получения ковид-сертификатов привитыми "Спутником V"

По его словам, Греция — одна из самых гибких стран с точки зрения признания зарубежных сертификатов.

Ранее в Италии объяснили, при каком условии привитые "Спутником V" получат ковидные паспорта.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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