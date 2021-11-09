В Греции объяснили правила въезда для привитых "Спутником V"
Проблема заключается в том, что местное цифровое приложение не распознаёт QR-код российской вакцины.
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Греция признаёт российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", однако местное цифровое приложение не читает её QR-код, поэтому привитые данным препаратом могут предъявить бумажный сертификат о вакцинации и его примут. Об этом сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.
"Сертификат не распознаётся цифровым приложением, и вакцина присутствует в списке вакцин, признанных Национальным комитетом по вакцинации прошлым летом в туризме. Эти граждане покажут сертификат на бумаге, и он будет принят", — сказал Фемистоклеус на пресс-конференции.
По его словам, Греция — одна из самых гибких стран с точки зрения признания зарубежных сертификатов.
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