Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался на избиение после того, как его доставили в тюремную больницу. Об этом на брифинге сообщил адвокат экс-лидера страны Ника Гварамия, зачитавший письмо политика.

Ранее мать Саакашвили заявила, что её сына "выкрали" из тюрьмы. По данным СМИ, экс-лидера Грузии, который больше месяца голодал за решёткой, доставили в больницу на вертолёте. Позднее в специальной пенитенциарной службе Минюста страны подтвердили экстренную госпитализацию Саакашвили. Уточнялось, что политика из-за ухудшения состояния здоровья доставили в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси.

Гварамия заявил, что Саакашвили обманули, пообещав отвезти его в гражданскую клинику, как этого требовали адвокаты и врачи, а не в тюремную.

"Один из представителей тюрьмы сказал мне: "Птичка, мы тебя поймали" и выругал матом. Я спросил его имя и фамилию, но мне не ответили. Потом без предупреждения меня стали вытаскивать из машины, несмотря на мой категорический отказ", — говорится в письме Саакашвили.

Политик добавил, что его повалили на землю, несколько раз ударили по шее и "начали тащить за волосы". Он пояснил, что повредил медицинское оборудование, когда увидел, как ему собираются сделать какой-то укол. Саакашвили отказался от любого медицинского вмешательства в учреждении и потребовал встречи с личным врачом. По словам экс-президента Грузии, в больницу его перевели, чтобы физически уничтожить.

"Я не хочу допустить никаких провокаций. Я был вынужден оказать физическое сопротивление насилию, но я был здесь один, а вас много, и поэтому никто не может победить вас", — подчеркнул в обращении Саакашвили.