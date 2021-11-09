"Птичка, мы тебя поймали": Саакашвили заявил об избиении после госпитализации в тюремную больницу
По словам политика, его силой вытащили из машины и несколько раз ударили по шее.
Скриншот видео © Facebook / moc.gov.ge
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался на избиение после того, как его доставили в тюремную больницу. Об этом на брифинге сообщил адвокат экс-лидера страны Ника Гварамия, зачитавший письмо политика.
Ранее мать Саакашвили заявила, что её сына "выкрали" из тюрьмы. По данным СМИ, экс-лидера Грузии, который больше месяца голодал за решёткой, доставили в больницу на вертолёте. Позднее в специальной пенитенциарной службе Минюста страны подтвердили экстренную госпитализацию Саакашвили. Уточнялось, что политика из-за ухудшения состояния здоровья доставили в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси.
Гварамия заявил, что Саакашвили обманули, пообещав отвезти его в гражданскую клинику, как этого требовали адвокаты и врачи, а не в тюремную.
"Один из представителей тюрьмы сказал мне: "Птичка, мы тебя поймали" и выругал матом. Я спросил его имя и фамилию, но мне не ответили. Потом без предупреждения меня стали вытаскивать из машины, несмотря на мой категорический отказ", — говорится в письме Саакашвили.
Политик добавил, что его повалили на землю, несколько раз ударили по шее и "начали тащить за волосы". Он пояснил, что повредил медицинское оборудование, когда увидел, как ему собираются сделать какой-то укол. Саакашвили отказался от любого медицинского вмешательства в учреждении и потребовал встречи с личным врачом. По словам экс-президента Грузии, в больницу его перевели, чтобы физически уничтожить.
"Я не хочу допустить никаких провокаций. Я был вынужден оказать физическое сопротивление насилию, но я был здесь один, а вас много, и поэтому никто не может победить вас", — подчеркнул в обращении Саакашвили.
Минюст Грузии приводит другую версию инцидента в тюремной больнице. Глава ведомства Рати Брегадзе ранее заявил, что Саакашвили сам физически и словесно оскорбил сотрудников, а также повредил дорогостоящее медицинское оборудование.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры.
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