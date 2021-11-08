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Минюст Грузии подтвердил экстренную госпитализацию Саакашвили

Ранее стало известно, что для доставки политика в медучреждение был поднят вертолёт.

8 ноября, 15:42
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mikheil Saakashvili</a></p>

Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из-за ухудшения состояния здоровья пришлось доставить в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси. Об этом сообщили в специальной пенитенциарной службе Минюста страны.

"Из-за ухудшения состояния здоровья и повышенных угроз заключённый Михаил Саакашвили перевезён из 12-го пенитенциарного учреждения [тюрьмы города Рустави] в лечебное учреждение для осуждённых и заключённых № 18", — пояснили в ведомстве.

Девушка Саакашвили предупредила, что он в критическом состоянии и может впасть в кому

Девушка Саакашвили предупредила, что он в критическом состоянии и может впасть в кому

Ранее мать Саакашвили заявила, что её сына "выкрали" из тюрьмы. По данным СМИ, политика, который больше месяца голодал за решёткой, доставили в больницу на вертолёте.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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