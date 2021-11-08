Минюст Грузии подтвердил экстренную госпитализацию Саакашвили

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из-за ухудшения состояния здоровья пришлось доставить в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси. Об этом сообщили в специальной пенитенциарной службе Минюста страны.

"Из-за ухудшения состояния здоровья и повышенных угроз заключённый Михаил Саакашвили перевезён из 12-го пенитенциарного учреждения [тюрьмы города Рустави] в лечебное учреждение для осуждённых и заключённых № 18", — пояснили в ведомстве.