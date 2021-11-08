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Бутина рассказала о помощи детдомам в Кировской области в рамках акции #МыВместе

Журналистка также упрекнула ЕС за закрытие границ, подчеркнув, что россияне в тяжёлых условиях пандемии, наоборот, начали действовать.

8 ноября, 15:22
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=901109713312129&set=ecnf.100002393251827&type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Бутина</a></p>

Фото © Facebook / Мария Бутина

Бутина рассказала о помощи детдомам в Кировской области. Видео © Telegram / Мария Бутина

Депутат Госдумы РФ и журналистка Мария Бутина рассказала о работе волонтёрских центров в Кировской области и поговорила с местными жителями об их потребностях. Общественный деятель поблагодарила своих земляков и предпринимателей, которые подключились к акции #МыВместе.

"Сегодня из всех "утюгов" слышится: "европейские ценности…", "европейский менталитет…". Во время пандемии страны Евросоюза закрыли границы, население оказалось в положении "каждый сам за себя". А что у нас? Узнали о потребностях, оказалось, что в дополнительном обеспечении средствами индивидуальной защиты и антисептиками нуждаются детские дома Кировской области. Начали действовать",написала она в Telegram.

Как отметила Бутина, к акции мгновенно подключились местные предприниматели — и в результате волонтёры доставили в детдома Кирова и области 15 тысяч масок, 400 литров антисептика, 2000 пар перчаток и 13 комплектов игрушек. А ветерану труда по просьбе её внучки привезли продукты, добавила журналистка.

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Ранее депутат Госдумы рассказал о мерах поддержки волонтёров акции #МыВместе. По словам Кастюкевича, первостепенной задачей для чиновников всех уровней в настоящее время является всесторонняя и оперативная помощь добровольцам.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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