Бутина рассказала о помощи детдомам в Кировской области в рамках акции #МыВместе

Бутина рассказала о помощи детдомам в Кировской области. Видео © Telegram / Мария Бутина

Депутат Госдумы РФ и журналистка Мария Бутина рассказала о работе волонтёрских центров в Кировской области и поговорила с местными жителями об их потребностях. Общественный деятель поблагодарила своих земляков и предпринимателей, которые подключились к акции #МыВместе.

"Сегодня из всех "утюгов" слышится: "европейские ценности…", "европейский менталитет…". Во время пандемии страны Евросоюза закрыли границы, население оказалось в положении "каждый сам за себя". А что у нас? Узнали о потребностях, оказалось, что в дополнительном обеспечении средствами индивидуальной защиты и антисептиками нуждаются детские дома Кировской области. Начали действовать", — написала она в Telegram.

Как отметила Бутина, к акции мгновенно подключились местные предприниматели — и в результате волонтёры доставили в детдома Кирова и области 15 тысяч масок, 400 литров антисептика, 2000 пар перчаток и 13 комплектов игрушек. А ветерану труда по просьбе её внучки привезли продукты, добавила журналистка.