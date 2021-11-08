Инфекционист объяснил, почему заболевший коронавирусом после прививки менее опасен для окружающих

Вакцинированный человек является конечным звеном при распространении коронавируса и предотвращает его мутацию. Об этом РИА "Новости" сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, если человек всё-таки заболевает после прививки, то выделяет гораздо меньшее количество вируса, то есть он менее заразен для окружающих. В этом и состоит ещё одна польза массовой вакцинации.

"Мы не забываем, что есть понятие "стерильный иммунитет" — это значит, что, когда человек заражается, он дальше вирус не передаёт. Но вот тот, кто вакцинирован, выделяет меньшее количество вируса, и вирусная нагрузка для окружающих снижается. Это во-первых. Во-вторых, он является конечным звеном для вируса, что предотвращает мутацию коронавирусной инфекции", — пояснил Тимаков в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что за сутки в России выявили 39 400 новых случаев коронавируса, умерло 1190 пациентов, а полностью выздоровело — 25 582. Больше всего инфицированных в Москве (+4982 за сутки), Подмосковье (+3429), Петербурге (+2597), Самарской (+1736) и Воронежской (+799) областях.

