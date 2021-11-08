Кехман заявил, что МХАТ не должен Бузовой "ни копейки"

Московский художественный академический театр имени М. Горького "ни копейки" не должен телеведущей и певице Ольге Бузовой, которая исполнила роль в недавно отменённом спектакле "Чудесный грузин". Об этом заявил генеральный директор МХАТ Владимир Кехман.

"Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит. МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки", — цитирует Кехмана ТАСС.