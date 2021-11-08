Кехман заявил, что МХАТ не должен Бузовой "ни копейки"
По его словам, в связи с отменой спектакля "Чудесный грузин" акт выполненных работ не подписан.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат / Тараканов Вадим
Московский художественный академический театр имени М. Горького "ни копейки" не должен телеведущей и певице Ольге Бузовой, которая исполнила роль в недавно отменённом спектакле "Чудесный грузин". Об этом заявил генеральный директор МХАТ Владимир Кехман.
"Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит. МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки", — цитирует Кехмана ТАСС.
Он уточнил, что в связи с отменой спектакля "акт выполненных работ не подписан, поэтому формально театр ничего ей не должен".
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Напомним, ранее во МХАТе имени Горького разгорелся скандал вокруг отмены спектакля "Чудесный грузин" про Иосифа Сталина с участием Ольги Бузовой. Это произошло после назначения на пост гендиректора МХАТа Владимира Кехмана. Театр объяснил отмену представлений низкой продажей билетов. Однако Бузова в это не поверила. А затем пожаловалась, что театр не выплатил ей полмиллиона рублей за роль.
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