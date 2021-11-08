В Москве возбудили дело после массовой драки с палками и бутылками
Конфликт начался с того, что молодых людей возмутила шумная компания неподалёку. И перебранка вскоре переросла в битву стенка на стенку.
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В Москве возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после массовой драки на востоке Москвы, в ходе которой ранение получил один из участников "побоища".
"По данным следствия, 6 ноября вблизи жилых домов, расположенных по Саянской улице в городе Москве, произошла драка между двумя компаниями незнакомых мужчин. В ходе драки один из участников причинил оппоненту колото-резаную рану грудной клетки. Потерпевший 1991 года рождения был доставлен в городскую больницу, где ему оказывается помощь", — говорится в сообщении столичного ГСУ СКР.
Напавший на допросе объяснил, что во время драки был пьян.
По данным "Рен-ТВ", в уличном побоище приняли участие около десяти человек. В ход шли палки, бутылки и другие подручные средства. Конфликт начался с того, что молодых людей возмутила шумная компания неподалёку. Перебранка вскоре переросла в битву стенка на стенку. Прибывшие на место полицейские разняли дерущихся и задержали девять человек. Среди мужчин оказалась и одна 30-летняя гражданка. Помимо раненого пострадали ещё два человека: 26-летний и 19-летний участники потасовки были госпитализированы с травмами головы.
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