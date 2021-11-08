В Москве возбудили дело после массовой драки с палками и бутылками

В Москве возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после массовой драки на востоке Москвы, в ходе которой ранение получил один из участников "побоища".

"По данным следствия, 6 ноября вблизи жилых домов, расположенных по Саянской улице в городе Москве, произошла драка между двумя компаниями незнакомых мужчин. В ходе драки один из участников причинил оппоненту колото-резаную рану грудной клетки. Потерпевший 1991 года рождения был доставлен в городскую больницу, где ему оказывается помощь", — говорится в сообщении столичного ГСУ СКР.

Напавший на допросе объяснил, что во время драки был пьян.