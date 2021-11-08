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В ПФР назвали четыре причины для прекращения выплаты пенсий

Это касается некоторых случаев, когда право на их получение нужно подтверждать.

8 ноября, 15:03
<p>Фото © ТАСС/Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС/Дмитрий Рогулин

Пенсионный фонд России напомнил россиянам о том, в каких случаях выплата пенсий может быть прекращена. Причин всего четыре и касаются они как иностранных граждан, так и тех, кто потерял родственника или остался инвалидом, сообщается на сайте ПФР.

Во-первых, начисление пенсии останавливается, если человек не получает положенную сумму на протяжении полугода. Пенсию также могут отменить, если гражданин вовремя не подтвердит инвалидность. В третьем случае причиной может стать окончание срока действия вида на жительство — это особенно касается иностранцев и людей без гражданства. Также в ПФР напомнили, что пенсия по потере кормильца перестаёт выплачиваться после 18 лет. Продлить её можно до 23 лет лишь тогда, когда получатель учится на очной форме в вузе.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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