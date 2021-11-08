Страны Евросоюза с самого начала миграционного кризиса стали политизировать этот вопрос и обвинять в нём Белоруссию и даже Россию, но в действительности он стал последствием вмешательства ЕС в гражданские войны на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов.

"Сначала звучали обвинения в адрес режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, потом в какой-то момент даже Россию обвинили в провокации. Но на самом деле это всё отголоски "арабской весны" и вмешательства европейских стран в гражданские войны на Ближнем Востоке", — заявил экономист.