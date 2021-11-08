НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Отголоски "арабской весны": Эксперт назвал причины и способ разрешения миграционного кризиса у границ Польши

Эта дорога для мигрантов новая и нестандартная, её создавали не белорусы, уверен собеседник Лайфа.

8 ноября, 14:59

Фото © ТАСС / Щеглов Леонид

Страны Евросоюза с самого начала миграционного кризиса стали политизировать этот вопрос и обвинять в нём Белоруссию и даже Россию, но в действительности он стал последствием вмешательства ЕС в гражданские войны на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов.

"Сначала звучали обвинения в адрес режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, потом в какой-то момент даже Россию обвинили в провокации. Но на самом деле это всё отголоски "арабской весны" и вмешательства европейских стран в гражданские войны на Ближнем Востоке", — заявил экономист.

Дорога для мигрантов через Белоруссию — новая и нестандартная, её создавал не Минск, подчеркнул Кузнецов. По его мнению, поэтому стране не хочется "тратить деньги на то, что не ими порождено", и решать проблему с беженцами. Эксперт уверен, что лучшим вариантом выхода из кризиса является диалог Евросоюза с транзитёром. В ином случае "мигранты будут по-прежнему поступать в ЕС". По словам Кузнецова, сейчас эта ситуация является проблемой только для стран, граничащих с Белоруссией.

"Никто не уйдёт назад!": Мигрант обвинил польских силовиков в применении газа и попросил их пропустить

"Никто не уйдёт назад!": Мигрант обвинил польских силовиков в применении газа и попросил их пропустить

Напомним, сегодня утром стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат.

Попытка мигрантов прорваться через границу Польши попала на видео

Попытка мигрантов прорваться через границу Польши попала на видео

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1