"Отголоски "арабской весны": Эксперт назвал причины и способ разрешения миграционного кризиса у границ Польши
Эта дорога для мигрантов новая и нестандартная, её создавали не белорусы, уверен собеседник Лайфа.
Фото © ТАСС / Щеглов Леонид
Страны Евросоюза с самого начала миграционного кризиса стали политизировать этот вопрос и обвинять в нём Белоруссию и даже Россию, но в действительности он стал последствием вмешательства ЕС в гражданские войны на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов.
"Сначала звучали обвинения в адрес режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, потом в какой-то момент даже Россию обвинили в провокации. Но на самом деле это всё отголоски "арабской весны" и вмешательства европейских стран в гражданские войны на Ближнем Востоке", — заявил экономист.
Дорога для мигрантов через Белоруссию — новая и нестандартная, её создавал не Минск, подчеркнул Кузнецов. По его мнению, поэтому стране не хочется "тратить деньги на то, что не ими порождено", и решать проблему с беженцами. Эксперт уверен, что лучшим вариантом выхода из кризиса является диалог Евросоюза с транзитёром. В ином случае "мигранты будут по-прежнему поступать в ЕС". По словам Кузнецова, сейчас эта ситуация является проблемой только для стран, граничащих с Белоруссией.
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Напомним, сегодня утром стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат.
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