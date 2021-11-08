Автоэксперт объяснил, как отмена техосмотра в России упростит жизнь водителям
По его мнению, наличие документов о ТО уже давно ничего не говорит о состоянии транспорта и не гарантирует его исправности.
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Техосмотр личного автомобиля давно превратился в формальность, поэтому сделать прохождение этой процедуры добровольным — отличное решение, считает партнёр аналитического агентства "Автостат" и автоэксперт Игорь Моржаретто.
"Дело в том, что, по опросам, которые регулярно проводились последние 20 лет, примерно 80% автомобилистов честно признавались, что ТО они покупали", — объяснил эксперт в беседе с RT.
А в последние годы, по словам Моржаретто, число таких водителей выросло до 90%. Данные опроса наглядно показывают, что обязательное прохождение техосмотра никак не влияет на техническое состояние самого автомобиля и не гарантирует его исправности, считает специалист.
Ранее Лайф сообщал о том, что Правительство РФ поддержало законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра. Процедура будет необходима лишь при постановке авто на учёт, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
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