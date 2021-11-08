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Автоэксперт объяснил, как отмена техосмотра в России упростит жизнь водителям

По его мнению, наличие документов о ТО уже давно ничего не говорит о состоянии транспорта и не гарантирует его исправности.

8 ноября, 14:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Техосмотр личного автомобиля давно превратился в формальность, поэтому сделать прохождение этой процедуры добровольным — отличное решение, считает партнёр аналитического агентства "Автостат" и автоэксперт Игорь Моржаретто.

"Дело в том, что, по опросам, которые регулярно проводились последние 20 лет, примерно 80% автомобилистов честно признавались, что ТО они покупали", — объяснил эксперт в беседе с RT.

А в последние годы, по словам Моржаретто, число таких водителей выросло до 90%. Данные опроса наглядно показывают, что обязательное прохождение техосмотра никак не влияет на техническое состояние самого автомобиля и не гарантирует его исправности, считает специалист.

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Ранее Лайф сообщал о том, что Правительство РФ поддержало законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра. Процедура будет необходима лишь при постановке авто на учёт, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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