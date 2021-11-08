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Инфекционист объяснил, почему новые штаммы коронавируса стоит лечить по схеме гриппа

По мнению Юрия Венгерова, инфекция не "маскируется" под симптомы другой болезни, а присоединяется к ней. То есть пациент борется с двумя вирусами сразу.

8 ноября, 14:32

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Инфекционист Юрий Венгеров по-своему объяснил тот факт, что коронавирус "потерял" такую особенность, как лишение пациента обоняния, и всё больше старается "мимикрировать" под привычные ОРВИ или грипп. Если другие специалисты связывают это с появлением новых штаммов, то собеседник телеканала "360" с ними не согласен: он напомнил, что респираторные вирусы, включая вирус гриппа, постоянно мутируют, однако сильных различий в клинической картине у новых штаммов не появляется.

Венгеров считает, что новые признаки ковида могли появиться из-за того, что в осенне-зимний сезон люди часто болеют и всё чаще одновременно заражаются коронавирусом и гриппом, а потому лечить новую инфекцию, возможно, стоит так же, как и грипп.

"У нас сейчас практически не обследуют на грипп и другие респираторные вирусы. Их просто не выявляют", добавил врач.

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Ранее учёные выявили способность ковида поражать нейроны головного мозга. Специалисты считают, что именно с этим связаны такие постковидные симптомы, как "туман в голове", проблемы с памятью, а также нарушения координации.


Напомним, что за сутки в России выявили 39 400 новых случаев коронавируса, умерло 1190 пациентов, а полностью выздоровело — 25 582. Больше всего инфицированных в Москве (+4982 за сутки), Подмосковье (+3429), Петербурге (+2597), Самарской (+1736) и Воронежской (+799) областях.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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