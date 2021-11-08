Инфекционист объяснил, почему новые штаммы коронавируса стоит лечить по схеме гриппа

Инфекционист Юрий Венгеров по-своему объяснил тот факт, что коронавирус "потерял" такую особенность, как лишение пациента обоняния, и всё больше старается "мимикрировать" под привычные ОРВИ или грипп. Если другие специалисты связывают это с появлением новых штаммов, то собеседник телеканала "360" с ними не согласен: он напомнил, что респираторные вирусы, включая вирус гриппа, постоянно мутируют, однако сильных различий в клинической картине у новых штаммов не появляется.

Венгеров считает, что новые признаки ковида могли появиться из-за того, что в осенне-зимний сезон люди часто болеют и всё чаще одновременно заражаются коронавирусом и гриппом, а потому лечить новую инфекцию, возможно, стоит так же, как и грипп.

"У нас сейчас практически не обследуют на грипп и другие респираторные вирусы. Их просто не выявляют", — добавил врач.

Ранее учёные выявили способность ковида поражать нейроны головного мозга. Специалисты считают, что именно с этим связаны такие постковидные симптомы, как "туман в голове", проблемы с памятью, а также нарушения координации.

