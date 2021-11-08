Инфекционист объяснил, почему новые штаммы коронавируса стоит лечить по схеме гриппа
По мнению Юрия Венгерова, инфекция не "маскируется" под симптомы другой болезни, а присоединяется к ней. То есть пациент борется с двумя вирусами сразу.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Инфекционист Юрий Венгеров по-своему объяснил тот факт, что коронавирус "потерял" такую особенность, как лишение пациента обоняния, и всё больше старается "мимикрировать" под привычные ОРВИ или грипп. Если другие специалисты связывают это с появлением новых штаммов, то собеседник телеканала "360" с ними не согласен: он напомнил, что респираторные вирусы, включая вирус гриппа, постоянно мутируют, однако сильных различий в клинической картине у новых штаммов не появляется.
Венгеров считает, что новые признаки ковида могли появиться из-за того, что в осенне-зимний сезон люди часто болеют и всё чаще одновременно заражаются коронавирусом и гриппом, а потому лечить новую инфекцию, возможно, стоит так же, как и грипп.
"У нас сейчас практически не обследуют на грипп и другие респираторные вирусы. Их просто не выявляют", — добавил врач.
Ранее учёные выявили способность ковида поражать нейроны головного мозга. Специалисты считают, что именно с этим связаны такие постковидные симптомы, как "туман в голове", проблемы с памятью, а также нарушения координации.
Напомним, что за сутки в России выявили 39 400 новых случаев коронавируса, умерло 1190 пациентов, а полностью выздоровело — 25 582. Больше всего инфицированных в Москве (+4982 за сутки), Подмосковье (+3429), Петербурге (+2597), Самарской (+1736) и Воронежской (+799) областях.
Лента новостей
"Никто не уйдёт назад!": Мигрант обвинил польских силовиков в применении газа и попросил их пропустить
сегодня в 14:30
Всё дело в дате второй прививки: Иммунолог поделился лайфхаком, как усилить эффект вакцины от ковида
сегодня в 14:28
Подросток, сбивший мать с ребёнком на машине отца, узнал о наезде на людей от полиции
сегодня в 14:20
Комментариев: 0