Один из беженцев, который вместе с сотнями товарищей по несчастью пришёл к границе Польши из Белоруссии, обвинил силовиков в попытке отогнать их от своих рубежей при помощи слезоточивого газа. Он подчеркнул, что возвращаться обратно мигранты не намерены, и призвал Варшаву пропустить их через границу.