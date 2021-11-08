"Никто не уйдёт назад!": Мигрант обвинил польских силовиков в применении газа и попросил их пропустить
На кадрах видно, что у одного из беженцев разбита голова, по лицу стекает кровь.
Кадр из видео © t.me / SHOT
Польские силовики отгоняют мигрантов от границы при помощи газа. Видео © t.me / SHOT
Один из беженцев, который вместе с сотнями товарищей по несчастью пришёл к границе Польши из Белоруссии, обвинил силовиков в попытке отогнать их от своих рубежей при помощи слезоточивого газа. Он подчеркнул, что возвращаться обратно мигранты не намерены, и призвал Варшаву пропустить их через границу.
"Мы благодарим Белоруссию! Богом клянусь, никто не уйдёт назад! Мы в Польшу хотим попасть! Пожалуйста, дайте нам пройти!" — говорит мужчина.
На кадрах, опубликованных в телеграм-канале SHOT, видно, что у беженца разбита голова, по лицу стекает кровь. На фоне сотни мигрантов столпились вдоль забора с колючей проволокой.
Напомним, сегодня утром стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат.
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