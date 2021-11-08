Билл Гейтс предупредил человечество о новой угрозе страшнее коронавируса
По его мнению, необходимо вкладывать огромные средства в исследования эпидемий и создание вакцин.
Фото © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein
Американский предприниматель и один из самых богатых людей на планете Билл Гейтс предупредил человечество о новой угрозе, которая может быть страшнее коронавируса. Об этом пишет издание The Guardian.
По словам Гейтса, ситуация с коронавирусной инфекцией должна подтолкнуть людей к инвестициям в проекты, которые будут связаны с изучением потенциальных вирусных угроз, а также с созданием новых и улучшением существующих вакцин. Подобные исследования обойдутся человечеству в десятки миллионов долларов, но могут подготовить мир к следующей пандемии.
В качестве примера предприниматель привёл ситуацию, в которой причиной новой эпидемии может стать биотерроризм — когда террористы распространят опасный вирус в десяти крупнейших аэропортах мира.
"Существуют естественные эпидемии и эпидемии, вызванные биотерроризмом, которые могут быть даже хуже, чем то, что мы переживаем сегодня. И всё же достижения медицинской науки должны дать нам инструменты, которые, как вы знаете, мы могли бы значительно улучшить. Можно предположить, что это будет приоритетом", — отметил Гейтс.
Как писал Лайф, ранее Бил Гейтс уже обращал внимание на недостаточную готовность человечества к новой пандемии. Такая готовность, по его мнению, должна включать способность создавать вакцину в течение 100 дней и изготавливать препарат в течение последующих 100 дней в объёмах, обеспечивающих мировую потребность.
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