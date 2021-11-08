Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолёте
Экс-президент Грузии объявил голодовку 1 октября. 8 ноября консилиум врачей рекомендовал его госпитализировать.
Фото © ТАСС / Pavlo Bahmut / Ukrinform via ZUMA Wire
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который больше месяца голодал за решёткой, вывезли из тюрьмы на вертолёте, улетевшем в неизвестном направлении. Об этом заявила мать политика Гиули Аласания. При этом, как уточняет TV Pirveli, Саакашвили везут в Горийский военный госпиталь.
"Они выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали. Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолёт, но куда забрали, не знаю, посмотрим", — цитирует мать экс-президента ТАСС.
Ранее стало известно, что консилиум врачей принял решение рекомендовать Министерству юстиции Грузии доставить Михаила Саакашвили в больницу. Об этом рассказал личный врач бывшего президента Николоз Кипшидзе.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Позднее специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Как заявил адвокат Саакашвили, администрация СИЗО давала политику только витамины и соки.
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