Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолёте

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который больше месяца голодал за решёткой, вывезли из тюрьмы на вертолёте, улетевшем в неизвестном направлении. Об этом заявила мать политика Гиули Аласания. При этом, как уточняет TV Pirveli, Саакашвили везут в Горийский военный госпиталь.

"Они выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали. Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолёт, но куда забрали, не знаю, посмотрим", — цитирует мать экс-президента ТАСС.