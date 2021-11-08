Лавров высказался против "показушных" встреч в "нормандском формате"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал невозможным проведение встречи глав МИД в "нормандском формате" 11 ноября, как это предлагают сделать Германия и Франция. По словам дипломата, во-первых, провести такое мероприятие ему не позволяет плотный рабочий график, а во-вторых, иностранные коллеги пока ещё не отреагировали на представленные российской стороной предложения по итоговому документу встречи.

"Мы бы хотели получить реакцию на содержательные предложения — именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольные договорённости: давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлём сигнал, что "нормандский формат" работает. Нам такие показушные выступления не нужны", — сказал Лавров в беседе с журналистами в понедельник.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена продолжать посреднические усилия в "нормандском формате" и в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины для разрешения украинского конфликта, в том числе по линии дипведомств. Дипломат отметила, что вопрос проведения встречи глав МИД "нормандской четвёрки" находится в проработке после соответствующего поручения лидеров РФ, Франции и ФРГ по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора.