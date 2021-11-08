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Сатирик Альтов рассказал о состоянии сына, чей Porsche разорвало пополам от удара о столб

По словам собеседника Лайфа, причиной страшного ДТП стали неблагоприятные погодные условия.

8 ноября, 15:08
<p>Фото © "Телеграм" / <a href="https://t.me/Megapolisonline/66474" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ДТП и ЧП СПб"</a></p>

Фото © "Телеграм" / "ДТП и ЧП СПб"

Состояние бизнесмена Павла Альтова, который попал в серьёзное ДТП на Porsche, стабильное. Об этом Лайфу рассказал отец предпринимателя, сатирик Семён Альтов.

"Состояние стабильное. Врачи говорят, что могло быть намного хуже. Сейчас [он] должен отлежаться и [после этого] вернётся к нормальной жизни", — рассказал Альтов-старший.

Сатирик пояснил, что причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. По его словам, утром на трассе шёл мокрый снег, который осложнял водителям путь. Отец бизнесмена также добавил, что, помимо его сына, в аварии больше никто не пострадал, в иномарке он был один.

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Напомним, ДТП произошло утром 8 ноября на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области. 48-летний Павел Альтов потерял управление и врезался в фонарь, отчего его Porsche буквально разорвало пополам.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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