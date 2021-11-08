Сатирик Альтов рассказал о состоянии сына, чей Porsche разорвало пополам от удара о столб

Состояние бизнесмена Павла Альтова, который попал в серьёзное ДТП на Porsche, стабильное. Об этом Лайфу рассказал отец предпринимателя, сатирик Семён Альтов.

"Состояние стабильное. Врачи говорят, что могло быть намного хуже. Сейчас [он] должен отлежаться и [после этого] вернётся к нормальной жизни", — рассказал Альтов-старший.

Сатирик пояснил, что причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. По его словам, утром на трассе шёл мокрый снег, который осложнял водителям путь. Отец бизнесмена также добавил, что, помимо его сына, в аварии больше никто не пострадал, в иномарке он был один.